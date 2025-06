¿Va a alquilar una habitación? Estas son las 6 preguntas frecuentes que debe hacerse antes de compartir piso

Condenados a compartir piso. Acceder a una vivienda cada vez es más complicado debido a la subida de precios imparable y la escasez de oferta, por tanto, a muchos no les queda más remedio que alquilar una habitación para encontrar un lugar donde vivir. Más de la mitad de los españoles que alquilan una habitación lo hacen ante la imposibilidad de poder permitirse pagar el alquiler por una vivienda completa.

En los últimos años esta solución habitacional ha ido creciendo en detrimento de la compra o alquiler de un piso completo, siendo "popular" no solo entre estudiantes. Por tanto, desde el portal inmobiliario Fotocasa resuelven las 6 preguntas más habituales que se hacen los inquilinos y que deben resolver antes de compartir piso.

1. ¿Quién paga, qué y cómo?

En un piso compartido existen dos modelos principales de pago. Por un lado está el alquiler de habitaciones en el que cada inquilino paga directamente al casero y, por el otro, solo un arrendatario -el titular- paga el piso y los compañeros se dividen esta cuota entre todos.

Una vez se sepa la modalidad de pago del alquiler que se lleva a cabo, se deberá conocer como se abonan los gastos extra -luz, agua, Internet, plataformas...-

2. ¿Qué pasa con las visitas? ¿Puede entrar cualquier persona al piso?

La visitas al piso no están prohibidas por ninguna ley, sin embargo, se deberá respetar la privacidad y el descanso de todas las personas convivientes. "La convivencia implica equilibrio entre la vida privada y la compartida", explican.

3. ¿Se puede cambiar la decoración del piso compartido?

El artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que "el arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios". No obstante, los inquilinos si que podrán cambiar la decoración del piso compartido siempre y cuando no altere mucho el estado de la vivienda.

Pese a ello, el portal inmobiliario recomienda que, independientemente de la decoración que se quiera realizar, se pregunte antes al casero. Si da el visto bueno, el inquilino que quiera decorar podrá negociar con sus compañeros.

4. ¿Hasta qué hora se puede hacer ruido?

El horario permitido para hacer ruido en las viviendas, ya sea para hacer reformas o para cualquier otra actividad es de 08:00 de la mañana a 21:00 horas de la noche durante los días laborables con un límite de 35 decibelios en horario diurno y de 30 en horario nocturno.

5. ¿Se puede prohibir tener mascotas en el piso de alquiler?

Si el inquilino tiene mascota y quiere que esté en el piso deberá pedir primero permiso al casero y, si da el visto bueno, después tendrá que preguntar a los compañeros. Al contar con el consenso de todos, se debe dejar claro dónde puede estar, quién se hace cargo de este animal y qué hacer si a alguien le molesta.

"No se trata de ser estrictos, sino de tener claras las reglas. Una mascota no es solo del que la trae, también afecta al resto", asevera el portal inmobiliaria.

6. ¿Qué ocurre si alguien se quiere ir antes de tiempo?

Al compartir piso se deberán establecer una serie de normas que se tienen que seguir para saber cómo proceder si alguien quiere irse del piso.

"Compartir piso no es solo cohabitar con otras personas, son acuerdos, rutinas y respeto. Cuanto más claras estén las normas desde el principio, más fácil será disfrutar del piso y de nuestros compañeros", sentencian.