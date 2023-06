Luis Planas, una mala elección para encabezar la lista del PSOE por Córdoba

El ministro de Agricultura desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa ha sido impuesto, como todos los demás, como cabeza de la lista socialista al Congreso de los Diputados por Córdoba. Se repite la situación de las últimas elecciones generales, aunque meses después Planas tuvo que abandonar su escaño como la mayoría de los otros ministros, porque así se decidió desde la Presidencia del Gobierno. El problema es que en el periodo que va desde la anterior cita con las urnas hasta ahora han pasado muchas cosas en el campo español en general y el cordobés en particular, imputables a la gestión de Planas y que no son buenas para los intereses electorales de los socialistas. Está claro que el primero de la lista saldrá, pero también parece evidente que su candidatura va a padecer un fuerte castigo expresado en reducción del número de votos. Entre los hechos que han sucedido en los últimos años destaca la aprobación de la nueva PAC, que ya ha entrado en vigor, con el Plan Estratégico impuesto por Luis Planas. Eso supondrá una pérdida de 500 millones de euros en todo el periodo para el campo andaluz en general y cordobés en particular. Una buena parte de los agricultores de esta provincia han visto como el dinero que llegará a sus bolsillos en concepto de ayudas directas a partir de este año va a sufrir una importante merma. Durante las últimas elecciones municipales ya se ha constado una caída significativa del apoyo a los socialistas. En la mayoría de los pueblos a los que acudió Luis Planas ha bajado la cosecha de votos y se han perdido algunos Ayuntamientos importantes, como el de Palma del Río, que había estado gobernado siempre por el PSOE. También hubo protestas cuando visitó el Valle de los Pedroches y en la última semana de campaña suspendió sus actos electorales en esta provincia. Conclusión: no parece que Planas sea el mejor candidato para encabezar la lista por Córdoba, donde ha dado pruebas de que esa fama de «moderado» que cultiva no se corresponde con la realidad. Más bien, lo contrario: es un sectario como su jefe Pedro Sánchez.