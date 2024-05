El lujo cotiza en bolsa

«El lujo es la necesidad que empieza cuando acaba la necesidad». Esa fue una de las muchas frases que Coco Chanel dejó para posteridad. La célebre diseñadora, pese a no tener conocimiento de psicología, sí sabía mucho las pasiones y las debilidades y de cómo como convertir una falda o una fragancia en objeto de deseo. Y es que los mortales, como sostiene Walter Scheidel, una vez que satisfacen sus necesidad básicas, tienden a intentar comprar la felicidad, «el problema es que no saben dónde hacerlo». De ahí, que busquen incesantemente la manera de conseguirlo, siendo el lujo uno de los principales recursos para llenar este hueco de felicidad. Por tanto, aunque gastar en artículos «premium» no deja de ser una satisfacción pasajera, al final, es una forma de conseguir este placer del que habla Scheidel, y que, en el caso del lujo, llega a través de otra variable: el prestigio.

Cartier, Gucci, Louis Vuitton, Ferrari, Hermès, Dios... son firmas que otorgan a su poseedor un estatus superior, y le elevan a un nuevo nivel.

De esta forma, las grandes corporaciones del lujo se han convertido en pesos pesados de los mercados cotizados, con ponderaciones que lideran los índice de sus parqués de origen. El «top 10» de las firmas del Viejo Continente cotizan en el Stoxx Luxory 10, un referencia, cuyas empresas tiene un valor bursátil conjunto que supera el billón de euro. En este mercado, se intercambiaban los títulos de compañías dedicadas a actividades diversas, como a accesorios de lujo, de moda, productos cosméticos, cuidado personal o vehículos de alta gama, pero que se agrupan bajo un paraguas común: la exclusividad. Hermès, LVHM, CIE Financiere Richemont, Ferrari, Essilorluxottica, Kering, Moncler, Burberry, Christian Dior y Brunello Cucinelli son las firmas que componen un mercado, copado por marca francesas e italianas, en el que solo se cuelan la suiza CIE Financiere Richemont y la británica Burberry.

Medio billón de dólares

Tan importantes son los grandes grupos del lujo que entre las diez empresas de mayor capitalización bursátil de Europa, tres son firmas «ultrapremium»: LVHM, Hermès y Dior. Líder indiscutible es LVHM (la segunda empresa europea por capitalización). El grupo francés, que integra a firmas como Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo o Loewe, tiene el mérito de haberse convertido en la primera empresa europea en alcanzar un valor bursátil de medio billón de dólares, algo que consiguió el pasado año, entrando así en el «olimpo» de las diez compañías cotizadas para valiosas del mundo.

Este mercado tuvo una gran efervescencia coincidiendo con la apertura china tras la COVID-19, en el que hubo una adquisición compulsiva artículos de lujo por parte de los compradores asiáticos, un «boom» que se fue moderando con el paso de los meses, que, condujo a una segunda mitad de 2023 complicada para este mercado.

De esta manera, el Stoxx Luxory 10 cedió en el conjunto del año 10%. No obstante, pese al entorno de incertidumbre, estas compañías ha iniciado una etapa de recuperación. En lo que va de año ganan en torno a un 11%, lo que han conseguido moderar la caída en los últimos doce meses hasta el 3,36%.

No obstante, la evolución bursátil de los títulos de estas empresas ha sido desigual. Los títulos que más avanzan desde enero son los de Ferrari. Las acciones de la marca del cavallino rampante se ha revalorizado en lo que va de año casi un 25%. En las subidas también destaca la de Richemont que es, entre otras, es dueño de Cartier, con un alza próxima al 19%.

También registras aumentos significativos Moncler, con un aumento del 16,15; LVHM, con el 10,92%, Brunello Cucinelli, con el 9,49%; Hermès, con el 5,94%, y Christian Dior, cuyas acciones se han revalorizado desde enero algo más de un 4%.

Por el contrario, las acciones de Burberry y Kering sufren una depreciación en algo más de cinco meses del 18% y el 16%, respectivamente. Este último grupo, propietario de Gucci o Balenciaga, se está viendo perjudicado por la caída de las ventas en Asia y, especialmente en China, con descensos de en torno al 20%.

Y es que hay que recordar que el mercado asiático es fundamental para esta industria. Según Bain & Company, China representará alrededor de la mitad del consumo de las marcas «premiun». Por su parte, Essilorluxottica se han mantenido prácticamente invariada, al ceder apenas un 0,04% en lo que va de año.

Una cara y una cruz, que evidencia un mercado, en clara recuperación, pero polarizado, con comportamientos desiguales de las empresas en su evolución bursátil.

Atípico

El del lujo es un mercado atípico, que no sigue los misma lógica que el gran consumo. Y es que pese a que la inflación que aún atenaza a la zona euros, este mercado ya está dando claro síntomas de recuperación, en especial de sus marcas más icónicas, demostrando, una vez más, su carácter de valor refugio que, incluso se puede equipara al dólar o el oro, en momentos de volatilidad económica como el que estamos atravesando ahora. Y es que ya muchas veces el lujo ni siquiera se paga, sino que el cliente ha de demostrar que es digno de él. Prueba de ello es, por ejemplo, el icónico bolso de Hermès Birkin, cuyo precio más bajo es de 10.000 euros . Pese a lo elevado de su valor, ni siquiera disponer de esta dineral permite acceder al mismo, ya que no solo hay lista de espera para adquirirlo, sino que también el cliente ha de contar con una historial en la casa y haberse gastado una cantidad considerable en otros artículos de la firma.

Y es que si hay una seña de identidad de estas marcas es la exclusividad, la inaccesibilidad, que convierte a estos artículos en verdaderos objetos de deseo. Todo ello aumenta la sensación de exclusividad y aumenta la demanda y el valor percibido de sus productos.

Un informe de McKinsey prevé que el mercado del lujo crezca este años entre un 2 y un 4%. Por su parte, los expertos de Bain & Company esperan un crecimiento sostenido anual entre el 5% y el 7%, que se verá impulsado por la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. Y es que la marcas de lujo se centran en ofrecer a sus clientes experiencias excepcionales no solo a través de sus productos, sino también a través de servicios personalizados, eventos exclusivos o interacciones de alto nivel.

Puig

Este tirón del mercado del lujo ha sido aprovechado por Puig. La marca, propietaria, entre otras firmas, de Carolina Herrera, Nina Ricci o Paco Rabanne, debutó el pasado el pasado 3 mayo en el Mercado Continuo Español, con un valor de 14.000 millones de euros, lo que la convierte en una seria aspirante a cotizar en el Ibex. Se trató del mayor estreno bursátil en Europa en el año y en el más importante en España en los últimos 20 años. De esta forma, la firma española se codeará en los mercados con los grandes conglomerados del lujo europeo.

Las empresas del Stoxx Luxory 10

HERMÈS

Fundada en 1837 por Thierry Hermès en París, HermÈs International, es conocida por sus productos de cuero (verdaderas obras de artesanía), accesorios, perfumes y artículos de moda. La firma es famosa por su icónico bolso Birkin , el cual se creó en 1984, y que fue resultado de un encuentro fortuito en un avión entre su entonces diseñador Jean-Louis Dumas y Jane Birkin. Tras ello, el diseñador decidió crear el complemento perfecto para la artista. El actual dueño, Nicolas Puech, pertenece a la quinta generación de descendientes de Thierry Hermès. Cuanta con una capitalización bursátil de 240.170 millones de euros. En lo que va de año se ha revalorizado un 18,84%.

LVHM

Louis Vuitton Moet Hennessy, más conocida por el acrónimo LVMH, es un conglomerado multinacional con sede en París. Fundada en 1987 a través de la fusión de Louis Vuitton y Moet Hennessy, la empresa posee marcas como Louis Vuitton o Givenchy. Se trata de la segunda empresa de mayor capitalización de Europa, con una valor de más de 390.000 millones millones de euros, aunque llegó a superar el medio billón de dólares el año pasado. Su CEO, Bernar Arnault, encabeza la Lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Su acciones ganan desde enero un 5,94%.

CIE FINANCIERE RICHEMONT

El empresario sudafricano Anton Rupert fundó en 1988 Cie Financiere Richemont. Se trata de una empresa suiza de bienes de lujo, que propietaria de marcas como Cartier, Montblanc, Van Cleef & Arpels, así como de otras firmas de joyería y relojería de alta gama, como Vacheron Constantin, A. Lange &Söhne, Piaget o IWC. Sus títulos avanzan un 10,92% desde que comenzó el año y su valoración en el mercado supera los 70.700 francos suizos (casi 72.500 millones de euros).

ESSILORLUXOTTICA

EssilorLuxottica es una empresa franco-italiana formada en 2018 a través de la fusión de Essilor y Luxottica. Se trata del líder mundial en la fabricación y venta de lentes oftálmicas, monturas de gafas y gafas de sol bajo marcas como Ray-Ban, Oakley, y LensCrafters. Su orígenes se remontan a al siglo XIX, a la empresa Essel fundada en 1849 como ensambladora de de lentes. En 1972 se integraría en Silor, especializada en lentes . Su valoración en bolsa asciende a 90.300 millones de euros. En lo que va de años, sus acciones han cedido un ligero 0,04%.

KERING

Kering es un conglomerado de moda francés fundado en 1963 por François Pinault. Lo que empezó siendo un negocio de madera y materiales de construcción en la bretaña francesa, evolucionó hacia la empresa que es hoy, y que posee marcas de lujo como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, entre otras, y se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad en la industria de la moda. Sus acciones se han desplomado un 16,18%, bastante lastradas por la caída de las ventas en Asia, especialmente en China. Aún así, su capitalización supera los 40.000 millones de euros.

MONCLER

Moncler es una empresa italiana fundada en 1952 que comenzó creando sacos de dormir y que hoy está Especializada en ropa de lujo y accesorios, especialmente conocida por sus chaquetas acolchadas de plumón. La marca ha experimentado un renacimiento en la moda urbana de alta gama en los últimos años. Fue creada por René Ramillon y André Vincent en Monestier-de-Clermont, un pequeño pueblo de la montaña cerca de Grenoble. De hecho, Moncler es una contracción del nombre de su lugar de origen. Desde que comenzó el años, sus acciones de han revalorizado 16,16% y su valoración en el mercado supera los 17.500 millones de euros.

BURBERRY

En 1856, Thomas Burberry con tan solo 21 años creó su marca de ropa homónima en Basingstoke, bajo la premisa de que la ropa debía diseñarse para proteger a sus propietarios del caprichoso tiempo británico. Por ello, en 1879, inventó el algodón de gabardina, un tejido tanspirable, impermeable y resistente a la lluvia. Aclamados exploradores llevarían prendas del tejido de Burberry, que también diseñó el trench coat que, durante la IGM, presentaba trabillas para colgar el equipo militar. Es conocida por su icónico estampado de cuadros y sus prendas de lujo. Acumula un descenso del 18,08% entre enero y mayo y cuenta con casi 5.000 millones de valor.

CHRISTIAN DIOR

La historia de Christian Dior arranca en Granville, el lugar de vacaciones de la burguesía francesa, donde nace en 1905. Precisamente, su jardín de Granville le serviría como inspiración de los modelos que diseñaría en su casa de moda a partir de 1946. Murió en 1957, con tan solo 52 años. Tras su fallecimiento, tomó el testigo su pupilo aventajado , Yves-Mattieu Saint Laurent. Posteriormente, diseñadores como Gianfranco Ferré o John Galliano han llevado el peso creativo de la firma de alta costura, que fue adquirida por la familia Bernard Arnault en 1984. Su valoración en bolsa supera los 134.500millones. Su acciones han subido más de un 4%

BRUNELLO CICINELLI

Solomeo es una villa medieval italiana que, durante décadas, estuvo en situación de abandono y en riesgo de desaparecer si no hubiera sido por Brunello Cucinelli. Este lugar de Umbría era el pueblo natal de su prometida Federica y, desde que puso un pie en mismo, quedó prendado del mismo, hasta el punto que lo eligió para establecer la sede de la empresa que en 1978 fundó con su nombre y que está especializada en prendas confeccionadas con materiales naturales. Además, promovió la rehabilitación de la aldea, la cual se extendió a lo largo de tres décadas. Su capitalización supera los 6.500 millones, con un alza del 9,48% desde enero.