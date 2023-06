Mahou alcanza ventas récord y logra un beneficio de 102 millones de euros

Mahou San Miguel cerró un año 2022 notable. La compañía aumentó su facturación hasta los 1.743,3 millones de euros, la cifra más alta de su historia tras crecer un 18,4%; logrando además un beneficio de 102,1 millones de euros, en línea con el año anterior; y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 262,5 millones de euros, un 6,6% menos, según ha informado hoy la compañía. La cervecera líder en España mantuvo sus ganancias debido a que, como ha informado, optó por reducir sus márgenes para no repercutir en su totalidad el incremento de costes a su esfuerzo inversor y a su apoyo a sus profesionales. La compañía dedicó el año pasado 488,2 millones de euros al desarrollo de su negocio y al impulso de sus marcas, así como a la modernización de sus centros de producción, la subida de salarios -un 6% para aliviar el contexto inflacionista- y el apoyo a sus clientes.

"El 2022 ha sido un año volátil, pero hemos batido récord de facturación, mantenido el resultado de 2021 en un escenario donde se han vivido tensiones en la cadena de suministro, huelgas de transporte, mucha volatilidad. Nos ha exigido un tremendo esfuerzo en un contexto donde la inflación y la guerra han complicado este año", ha asegurado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durante la presentación de resultados de la cervecera.

De la compleja situación a la que se ha enfrentado la compañía da idea su política de precios. Rodríguez-Toquero ha recordado que en 2022 la cervecera llevó a cabo dos subidas de precios, pero que "no cubrieron el incremento de los costes" que tuvo. "No llegamos a repercutir el 100% de la subida de los costes. Ahora, hemos subido en enero, no ha cubierto tampoco y a día de hoy no tenemos previsto subir precios por segunda vez. El deterioro de márgenes ha sido evidente, pero hubieran mejorado si hubiéramos recortado algunas acciones previstas", ha explicado.

Pese a las dificultades, todas las líneas de negocio de Mahou San Miguel crecieron por encima de las cifras de 2019, impulsadas por la recuperación de la hostelería y el turismo, y el buen desempeño de sus marcas dentro y fuera de España, según ha explicado. Sus ventas alcanzaron los 20,9 millones de hectolitros, un 11% más que el año anterior, de los que 16,1 correspondieron a cerveza y 4,8 a su negocio de agua. Unos buenos resultados que le llevaron a consolidar su liderazgo en el mercado español y a liderar el crecimiento de la venta de cerveza española fuera de nuestras fronteras.

En 2022, Mahou San Miguel siguió contribuyendo a la economía nacional con más de 1.500 millones de euros, mientras que respecto al empleo, cerró el año con más de 4.680 profesionales, tras la incorporación de 342 nuevos empleados.

Previsiones

De cara a este ejercicio, Mahou San Miguel prevé un buen año gracias a la recuperación de la hostelería y el turismo, sectores clave para su actividad, y un buen comportamiento del consumo favorecido por la contención de la inflación. Un año en el que seguirá invirtiendo en el desarrollo de su negocio y el de sus clientes, consolidando su liderazgo sin dejar de explorar nuevas oportunidades de crecimiento. Lo hará, según ha explicado, acelerando el lanzamiento de productos que abran camino a nuevas categorías en España y que aporten valor al mercado y al sector, reforzando su huella internacional con San Miguel como principal vector de crecimiento en Europa e impulsando el sector craft en Estados Unidos.

La compañía también seguirá impulsando la sostenibilidad a través de su Plan “Vamos 2030” para hacer realidad los objetivos marcados en este ámbito, entre los que destacan lograr que su red industrial sea carbon neutral en 2030 o el impulso de la circularidad de todos sus envases, eliminando el plástico virgen y garantizando que sean 100% reciclables y reutilizables.