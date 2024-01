Más de 1,27 millones de españoles faltan cada día a su puesto de trabajo y 281.500 no lo justifican

Más de 1,27 millones de españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo, de los cuales la mayoría, el 77,95% (995.626), se ausentó por una incapacidad temporal, mientras que 281.493 (22,04%) lo hicieron pese a no estar de baja, es decir, no justificaron su ausencia. Teniendo en cuenta que la cifra de españoles ocupados ascendía a 21,27 millones en el tercer trimestre, el nivel de absentismo laboral –la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia– fue del 6% entre julio y septiembre de 2023, cuatro décimas por encima que un año antes, según el "Informe de absentismo laboral del tercer trimestre de 2023" elaborado por Randstad. Por su parte, el absentismo justificado con baja médica se situó el 4,7%, también cuatro décimas superior al tercer trimestre de 2022.

“Se mantiene la tendencia al alza del absentismo laboral, que consideramos como un problema grave para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lastrando asimismo la competitividad de las empresas”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research, el servicio de estudios de Randstad. En concreto, entre julio y septiembre de 2023, el coste laboral de las empresas por trabajador y mes se situó en 2.892,73 euros, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).

Este problema afecta al todo el territorio español, pero incide con más fuerza en algunas comunidades autónomas. El País Vasco es la región que registra un mayor absentismo en el tercer trimestre, con un total del 7,8% de las horas pactadas, seis décimas más que el mismo periodo de 2022, seguido de Canarias (7,7%), Murcia (6,9%), Cantabria (6,8%) y Galicia (6,8%). Los menores niveles de absentismo se localizaron en Madrid (5,2%), La Rioja (5,2%), Andalucía (5,5%), Castilla-La Mancha (5,5%) y Baleares (5,6%).

El análisis sectorial pone de manifiesto una gran dispersión respecto al absentismo: mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido -hasta 12 contaban con una tasa por debajo del 4%-, otros se enfrentan a un grave problema ante el número de horas perdidas. Por sectores, los que registran un mayor nivel de absentismo son los relacionados con las actividades de juego de azar y apuestas (9,9%), la asistencia en establecimientos residenciales (9,5%), las actividades sanitarias (9,2%), las actividades de servicios sociales sin alojamiento (9,2%) y los servicios a edificios y de jardinería (8,9%).

Por el contrario, los sectores con menor absentismo son las actividades relacionadas con el empleo (2,5%), las actividades jurídicas y de contabilidad (2,9%), la edición (2,9%), las actividades relacionadas con la informática (3,1%) y los trabajos relacionados con la cinematografía, la televisión, el sonido y edición musical (3,3%).