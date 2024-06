La mediana empresa optimista: dos de cada tres directivos confían en el desarrollo de su negocio en el futuro

Los empresarios españoles parecen haber superado el pesimismo que les ha caracterizado durante los últimos años. Y es que, el 64% de los directivos de España se muestran esperanzados en cuanto al desarrollo de su negocio para los próximos 12 meses, un dato tan solo superado por Irlanda (73%) dentro de la Unión Europea, según la última edición del estudio International Business Report (IBR) de Grant Thornton correspondiente al primer trimestre de 2024, un informe que analiza las previsiones y preocupaciones de las empresas del middle-market tanto de nuestro país como a nivel global.

Las coyunturas en las que se encuentra envuelto España, tales como los conflictos bélicos en suelo occidental, las elecciones europeas o las autonómicas en importantes regiones del país (tales como Galicia, Cataluña o País Vasco), o, desde un punto de vista financiero, la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, no parecen afectar al optimismo de las medianas empresas nacionales, que ha visto elevar su tasa 14 puntos respecto al último registro de 2023 (pasando de 50 puntos, a 64).

Se trata de los datos más altos desde el segundo trimestre de 2018, en el que se registró un 70%, y que en el posterior periodo trimestral sufrió una importante caída hasta el 38% influenciado por un contexto político inestable. Los últimos años, a pesar de los conflictos bélicos que asolan Europa y Oriente Próximo, el tejido empresarial español ha sabido ver la esperanza en su futuro más cercano, marcando una tendencia alcista desde el segundo trimestre de 2022, que ha evolucionado desde el 36% al 64% actual.

La Unión Europea no parece contagiarse de esta tendencia liderada por Irlanda y España, y es que los datos indican que tan sólo la mitad de los empresarios europeos se muestran optimistas con respecto al próximo año (53%). Unas expectativas alejadas también del sentir a nivel global, que alcanza un 66% gracias, muy en parte, al optimismo registrado en regiones como Latinoamérica (en el que 3 de cada 4 directivos confían en el futuro cercano) o APAC (que se convierte en la región con mejor tasa de optimismo con un 79%).

Aunque el optimismo aumente entre el middle-market nacional, no todo es positivo. Y es que el aumento del IPC marca en gran medida el devenir de muchas compañías de nuestro país que dependen de la capacidad de compra del conjunto de la sociedad. El aumento de la inflación, si bien se ha moderado desde el 10,2% registrado en julio de 2022, en la actualidad se encuentra en 3,6%, con una inflación subyacente del 3%. Esto ha llevado a muchas empresas a tener que elevar sus precios de venta debido al incremento de los costes de producción, que también podrían haber afectado a los márgenes de beneficios y a la capacidad de ahorro y de inversión de estas compañías. Estos datos distan de los registrados en la Unión Europea que, aunque han sufrido un repunte de dos décimas con respecto a abril de 2024, se mantiene en el 2,6%. Aunque aún no ha alcanzado completamente el objetivo impuesto en el 2%, su sustancial descenso desde diciembre de 2023 señala una tendencia a la baja que se espera persista en los próximos meses.

El sector bancario, el más esperanzado

Más de tres de cada cuatro directivos bancarios guardan grandes expectativas de cara al futuro (83%), 10 puntos por encima de los logrados en el último semestre de 2023. Este optimismo se refleja en las políticas adoptadas en los bancos centrales de las diferentes regiones. En el caso del Banco Central Europeo, redujo su tipo principal de refinanciación al 4,25%, el tipo marginal de crédito al 4,50% y el tipo de depósito al 3,75%. Este aumento de los tipos de interés ha facilitado el aumento de los márgenes de estas entidades financieras, que en 2023 batieron récords de beneficios.

El 75% de los empresarios del sector tecnológico también se muestra confidente con respecto a los próximos 12 meses, impulsados sin duda por los significativos avances logrados en materia de Inteligencia Artificial. El informe Digital Decade 2023 desarrollado por la Comisión Europea señala que España es líder en conectividad y digitalización de las administraciones públicas. La apuesta del Estado por la digitalización como eje transformador de la sociedad y la economía, le ha llevado a desarrollar políticas para conseguir integrar a los ciudadanos en un entorno cada vez más digital, así como a apostar por tecnologías disruptivas como la IA, la computación cuántica o el lenguaje natural.

Ante los avances tecnológicos, el middle-market español registra una apuesta clara de inversión: la tecnología. Sigue así la tendencia de la Unión Europea y a nivel Global, que también la han señalado como su prioridad para invertir en los próximos 12 meses. Las perspectivas de los líderes empresariales a nivel mundial son un claro reflejo de la revolución tecnológica en la que se está inmersa, y que en el caso empresarial se evidencia en la productividad que estas nuevas tecnologías pueden aportar en las estrategias de las compañías de todo el mundo.

Dentro de esta apuesta tecnológica por parte de los empresarios españoles, hay que indicar también hacia dónde se están dirigiendo estas inversiones dentro del sector TIC. Los datos recogidos por el International Business Report de Grant Thornton señalan que un 41% de los directivos encuestados apostarán por la tecnología avanzada, un 41% lo hará en herramientas que les ayuden a aumentar la eficacia de sus procesos y un 40% apostará por herramientas de software destinadas a la ciberseguridad. Es precisamente este último apartado el que ha experimentado un mayor incremento entre las tendencias de inversión de los empresarios debido al aumento exponencial de peligros a los que se ven expuestos en su día a día. Tanto es así, que el Centro Criptológico Nacional registró en 2023 la cifra de 940.776 cibercrímenes en los últimos nueve meses, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al año anterior.

¿Qué impide crecer al middle-market español?

Las barreras al crecimiento también parecen haberse contagiado del alto optimismo de los directivos en España. Por ello, aunque casi la mitad de los empresarios encuestados señala a la incertidumbre económica como la principal limitación para el desarrollo de su negocio, ha bajado 9 puntos con respecto al segundo semestre de 2023, pasando de un 58% a un 49%. Este nuevo dato se sitúa en mayor concordancia con los datos registrados en la Unión Europea que, aunque ha sufrido una leve subida de un punto, se coloca en un 48%. Los datos obtenidos por España y la Unión Europea mejoran los registros globales en el que más de la mitad (56%) de directivos siguen percibiéndola como un obstáculo clave.

Otra de las limitaciones que ha sufrido una importante bajada dentro del middle-market español es la relacionada con la regulación, que pasa de un 54% a un 44%, una tendencia que difiere con la visión de los directivos europeos, a los que parecen afectarle de manera más directa las regulaciones impuestas tanto desde sus gobiernos, como desde la Unión Europea, lo que ha llevado a un repunte de su perspectiva como barrera al crecimiento hasta el 49%.

Los inconvenientes relacionados con la captación y retención de talento también siguen patentes entre los lideres de las empresas medianas nacionales, en el que casi la mitad de los encuestados señalan (47%) que no poder contar con personal cualificados se impone como una de las principales barreras a la hora de desarrollar sus negocios. Según un estudio de la CEOE, 3 de cada 4 empresas no pueden cubrir sus vacantes al no poder encontrar profesionales con el perfil técnico determinado. El informe señala la escasez de talento como un problema general de todas las organizaciones, una dificultad clave que ha aumentado del 53% en 2023, al 78% en 2024, lo que se traduce en 25 puntos de subida.

Barreras que sí han aumentado

No todo es positivo con respecto a la percepción de las barreras por parte de los empresarios encuestados. El indicador que ha sufrido una mayor subida es la relacionada con los costes laborales, que se incrementa 5 puntos, situándose en un 47%. Esta misma tendencia se repite a nivel europeo y global, donde los directivos también han señalado un aumento de las barreras relacionadas con este tipo de costes.

La escasez de la financiación para las empresas del middle-market también es uno de los principales obstáculos por parte de sus directivos. No es casualidad que tanto en España (41%), como en la Unión Europea (38%), haya aumentado tres y cuatro puntos respectivamente con respecto al trimestre anterior. Y es que, la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo hasta el 4,25%, influyen de manera directa en el crecimiento de las organizaciones debido a la dificultad para obtener préstamos y en el aumento de los costes asociados a estos. Esta falta de acceso a capital y a buenas oportunidades de financiación suponen una gran limitación para las empresas que buscan expandirse y crecer.

Otra importante variante que los directivos españoles encuestados sienten como una limitación es el contexto geopolítico actual. Y es que, a pesar del optimismo predominante, el 46% considera que es una barrera para el desarrollo de su negocio. Los múltiples procesos electorales; en comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia; al Parlamento Europeo; o las elecciones estadounidenses programadas para el próximo mes de diciembre, sumado a los conflictos bélicos en suelo europeo y Oriente Próximo, han hecho crecer las preocupaciones de los directivos de nuestro país con respecto a la estabilidad geopolítica de occidente, y que afecta de manera directa a su negocio.

España es el país de la Unión Europea que más espera aumentar sus exportaciones

Los empresarios españoles se desmarcan de sus homólogos europeos en cuanto a perspectivas de sus exportaciones. Y es que, cabe destacar, que los datos registrados por los directivos españoles (48%) son 11 puntos superiores a las registradas por los europeos (37%). Este despunte se debe en gran parte a que España se ha mantenido al margen de una de las principales problemáticas que asola Europa: el aumento de precios de la energía, en particular del gas natural. Tal y como explica el informe “Perspectivas y estadísticas del comercio mundial” elaborado por la Organización Mundial del Comerio (OMC), países como Alemania, que producen y exportan bienes manufacturados de alto consumo energético, han sufrido una importante caída en sus exportaciones debido a que esta subida de precios encarece sus productos, lo que los deja en desventaja con competidores de otros países.

Europa se desmarca también de la tendencia global, en el que casi dos de cada cuatro directivos (46%) también prevé aumentar sus exportaciones en el próximo año. Las regiones que alojan países emergentes son los que han registrado mejores datos en sus perspectivas de exportación tales como ASEAN (58%) o África (52%). Bloques como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) también han experimentado un importante aumento en esta tendencia, con un destacado 58%.

Esta apertura a la globalización por parte de los empresarios españoles ha influenciado también en otras variantes tales como la perspectiva de aumentar sus ganancias fuera de sus fronteras. Tanto es así que, el 43% de los encuestados espera incrementarlos en los próximos doce meses, una tasa 9 puntos superior a la registrada en el último semestre de 2023. Las oportunidades que ofrecen las nuevas cadenas de suministros debido al desarrollo de la globalización también impactan de manera directa en el número de países en los que operar y que, según los datos recogidos por el International Business Report, el 41% de directivos españoles espera aumentar durante el próximo año.