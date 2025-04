Miles de evacuados en los trenes de Cercanías y metros de toda España por el gran apagón

El súbito apagón que ha dejado a toda España sin energía ha pillado a miles de ciudadanos desplazándose en los diferentes servicios de metro de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. A eso de las 12.30 horas, los trenes se han quedado sin tensión, se han sumido en la oscuridad y han comenzado a pararse allí donde estaban. Una situación que ha obligado a la evacuación de miles de ciudadanos que se desplazaban a su puesto de trabajo, a hacer gestiones o, simplemente, a comprar.

En Madrid, el desalojo del Metro ha provocado el efecto secundario de saturar el servicio de autobuses municipales de la Empresa Municipal del Transporte dado que miles de ciudadanos han tratado de desplazarse de forma alternativa en autobús. En entornos como el de la Plaza de Carlos V, próximo a la estación de tren de Atocha, las calles están inundadas de ciudadanos, muchos de los cuales tratan de forma desesperada de subir en uno de los abarrotados autobuses que circulan por la zona o van a la caza y captura de un taxi, el otro gran objeto de deseo durante la jornada de hoy en la capital.

A primera hora de la tarde, todas las líneas del suburbano madrileño permanecían cerradas y desde Metro Madrid han asegurado que irán informando del restablecimiento del servicio «cuando se solucionen los problemas eléctricos».

En declaraciones a Telemadrid» recogidas por Europa Press, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que los servicios de Emergencias están «trabajando a destajo» y ha insistido en pedir que se hagan los desplazamientos mínimamente necesarios a través de los autobuses de la EMT.

Los servicios de Cercanías madrileños se han visto igualmente afectados y, ante la gravedad de la situación, Adif ha decidido suspender todos los trenes en España.

Rescates en Barcelona

La situación que se ha vivido en Barcelona no ha sido mucho mejor que la de Madrid. Los equipos de emergencia han tenido que evacuar a los pasajeros de siete trenes de metro que han quedado atrapados durante al menos dos horas en el interior de túneles en Barcelona, al quedar sin servicio la red del suburbano por el apagón eléctrico.

Desde Rodalies -los Cercanías de Cataluña- han informado de que funcionará con servicios mínimos y esenciales una vez lo permita el restablecimiento del suministro eléctrico en Barcelona y su área metropolitana.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confiado en que los servicios de Cercanías puedan estar recuperados dos horas después de que se recupere el suministro eléctrico.

En la provincia de Sevilla, la situación ha derivado también en la suspensión del servicio del metro de Sevilla. Como en el caso de Madrid y Barcelona, los servicios de emergencias han tenido que intervenir para evacuar a algunos pasajeros que se quedaron atrapados en los túneles por efecto del gran apagón que dejó paralizada a toda España.

Al filo de las 17.30 horas, algunas zonas de Sevilla han comenzado a recuperar la energía eléctrica. Desde su cuenta en la red social X, no obstante, Metro de Sevilla ha advertido de que el servicio no se restablecerá hasta que no se verificaran todos los servicios.

Bilbao también se ha quedado sin servicio de Metro. De igual forma, Euskotren de Vizcaya, Cercanías en Guipúzcoa y Vizcaya y los tranvías de Vitoria y Bilbao también se vieron afectados.