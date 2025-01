La ministra británica de Economía estudiará el ingreso del Reino Unido en un acuerdo comercial europeo

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, afirmó este domingo que está dispuesta a examinar la propuesta lanzada por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, de que el Reino Unido se una al acuerdo comercial conocido como Convención Pan-Euromediterránea (PEM).

"Estaremos totalmente felices de mirar a esas propuestas, porque sabemos que el acuerdo que alcanzó el gobierno previo no está funcionando bien", dijo Reeves en una entrevista con el canal Sky News. Según la ministra, el acuerdo pos-Brexit que negoció el ex primer ministro Boris Johnson no está permitiendo exportar a las pequeñas empresas y tampoco resuelve los problemas de los grandes, por lo que es momento de admitir los problemas y buscar soluciones "coherentes con las líneas rojas de nuestro programa". El Gobierno laborista de Keir Starmer descarta regresar a la UE, al mercado único y a la unión aduanera, pero está tratando de estrechar los vínculos con el bloque comunitario dentro del llamado "reseteo" de las relaciones.

El PEM sugerido por Sefcovic es un convenio poco conocido, lanzado en 2012, que facilita los intercambios comerciales entre países de Europa y el Norte de África, aunque los expertos en el Reino Unido debaten sobre el alcance de ingresar en el acuerdo. En sus declaraciones a la BBC, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Sefcovic dijo que la idea aún no está "formulada con precisión" y que "la pelota está en el campo del Reino Unido". El Gobierno del Reino Unido ha empezado a consultar a las empresas sobre los beneficios del plan PEM y cómo podría ayudar a reducir la burocracia y mejorar el comercio, según indica la BBC.