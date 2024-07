Reino Unido-UE: hacia un alineamiento

El próximo gobierno británico necesita una estrategia coherente hacia la UE, que abarque desde el comercio y la regulación hasta la energía, la política exterior y la defensa.

Durante la campaña electoral del Reino Unido, tanto los conservadores como los laboristas se han ceñido a líneas ya trilladas sobre el Brexit. El manifiesto conservador está plagado de referencias a la posibilidad de aprovechar las libertades derivadas del Brexit para derogar o reformar regulaciones no especificadas de la UE, y de afirmaciones infundadas de que el Brexit ha permitido al Reino Unido hacer cosas como construir más viviendas. El manifiesto del laborismo pide “una relación ambiciosa y mejorada con nuestros socios europeos”, pero los detalles son bastante poco ambiciosos.

Quien gane las elecciones –y parece casi seguro que será el Partido Laborista– tendrá que pensar en reestructurar la relación del Reino Unido con la UE, en beneficio de la prosperidad y la seguridad del país. Cuatro años después del Brexit, la UE sigue siendo el mayor socio comercial del Reino Unido, y la invasión de Ucrania por parte de Putin ha puesto de relieve que la seguridad euroatlántica sigue siendo crítica para el Reino Unido.

El planteamiento del Reino Unido en sus relaciones con la UE deberá tener en cuenta no sólo lo que Gran Bretaña quiere, sino también lo que sus socios de la UE están dispuestos a contemplar. Las instituciones de la UE y los Estados miembros en general acogerían con agrado unas mejores relaciones con el Reino Unido. Sin embargo, mejorar las relaciones con Londres no será una prioridad máxima: los líderes de la UE se centrarán en prioridades internas como la aplicación del Pacto Verde y los preparativos para el próximo presupuesto de siete años que comienza en 2028. La guerra de Putin contra Ucrania, la metástasis de los conflictos en Oriente Medio y (potencialmente) una presidencia de Trump en los EE.UU. también ocuparán gran parte de la atención de la Unión.

En las siguientes secciones, los expertos del CER evalúan las opciones que el nuevo gobierno británico enfrentará en Europa en diferentes áreas, desde la cooperación comercial y regulatoria hasta la migración, la política exterior, la defensa y la política climática.

Relaciones comerciales

Desde la perspectiva de la UE, la relación comercial con el Reino Unido se ha resuelto mediante el Marco de Windsor para Irlanda del Norte y el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) para cuestiones comerciales más amplias. El desafío para el próximo gobierno británico es que este conjunto de soluciones no es satisfactorio para las empresas británicas: enfrentan un acceso reducido al mercado y mayores costos comerciales en comparación con cuando el Reino Unido era miembro de la UE. Ni los fabricantes exportadores ni los importadores se han adaptado completamente a una realidad post-Brexit de mayor fricción comercial, en parte porque el Reino Unido recién ahora está introduciendo muchos controles fronterizos para las importaciones. El próximo gobierno británico enfrentará una intensa presión para mejorar el TCA a fin de reducir los costos y asegurar el mayor acceso al mercado posible.

En este sentido, es probable que un gobierno laborista decepcione a muchos. Las tres líneas rojas del Partido Laborista (ninguna unión aduanera, ninguna pertenencia al mercado único y ninguna libertad de movimiento) limitarán las posibles mejoras. En particular, las perspectivas de mejorar el acceso al mercado de los servicios respetando las líneas rojas son muy limitadas. Habrá controles fronterizos mientras haya una frontera aduanera. Por lo tanto, no habrá retorno al comercio sin fricciones que existía antes del Brexit.

En el lado positivo, los laboristas han prometido buscar mejoras en tres áreas: reconocimiento de calificaciones profesionales, exenciones de visas para artistas en gira y un acuerdo veterinario. El reconocimiento mutuo de calificaciones probablemente resultará difícil de lograr, excepto quizás para acuerdos limitados para profesiones específicas, ya que el sistema anterior al Brexit de reconocimiento mutuo más amplio estaba directamente vinculado a la libertad de movimiento. De manera similar, un acuerdo de exención de visas podría ayudar a los artistas británicos que realizan giras en algunos países de la UE (aunque muchos de ellos no requieren visas o permisos de trabajo de todos modos), pero no afectará los costos aduaneros para el transporte de instrumentos o equipos de escenario.

La promesa más importante del Partido Laborista es el acuerdo veterinario propuesto, que podría reducir o incluso eliminar los costosos controles sanitarios fronterizos sobre los productos alimenticios, en beneficio tanto de los exportadores como de los consumidores. Sin embargo, la eliminación de los controles fronterizos requeriría que el Reino Unido aceptara una alineación dinámica con la regulación de la UE y un papel para el Tribunal de Justicia Europeo. Si el Reino Unido acepta un acuerdo de este tipo, habrá presiones para que acepte acuerdos similares para otros tipos de productos. Rachel Reeves, la ministra de Hacienda en la sombra, ya ha insinuado que la lista de mejoras no es exhaustiva, diciendo: "No creo que nadie haya votado por salir de la UE porque no estuviera contento con que las regulaciones sobre productos químicos fueran las mismas en toda Europa".

En lo que respecta a la regulación de los bienes y productos en general, existen incentivos poderosos para algún tipo de alineamiento dinámico del Reino Unido con la UE, incluso a costa de convertirse en un país que se adhiera a las normas. El mercado del Reino Unido no es lo suficientemente grande como para sostener un conjunto separado de requisitos regulatorios para muchos productos y los exportadores del Reino Unido preferirían cumplir con un solo conjunto de normas tanto para su mercado interno como para las exportaciones a la UE. El Partido Laborista haría bien en diseñar una estrategia comercial y tomarse el tiempo para realizar consultas con las partes interesadas para tener una visión clara de los intereses de la industria antes de comprometerse con la UE. Un Reino Unido con una estrategia coherente y una visión clara de las compensaciones necesarias podría encontrar una audiencia en Bruselas para un acuerdo mutuamente beneficioso y con menos preocupación por la "selección de lo que más conviene" que durante las negociaciones del Brexit. E incluso en áreas en las que es poco probable que el alineamiento dinámico sea una opción, como en el caso de los servicios en general, todavía podría haber interés mutuo en el diálogo y la cooperación.

Cooperación regulatoria

El Reino Unido ha ejercido una gran influencia en la regulación sectorial como miembro de la UE, lo que significa que la regulación británica sigue estando en gran medida alineada con la de la UE. Ha habido pocas razones para que el Reino Unido diverja, salvo en áreas limitadas, y a menudo más por motivos de apariencia que por la expectativa de enormes ganancias económicas. La divergencia regulatoria ha cesado en gran medida .

Incluso en el ámbito de la tecnología, un área en la que la UE ha aprobado una gran cantidad de nuevas leyes desde el Brexit, es probable que el Reino Unido siga alineado con Bruselas. El Reino Unido siguió la Ley de Servicios Digitales de la UE con su propia equivalente, la Ley de Seguridad en Línea. Si bien la UE aprobó la Ley de Mercados Digitales para controlar el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas, el Reino Unido logró aprobar su propio régimen equivalente en los últimos días de la última legislatura. Por otro lado, los muy discutidos cambios de los conservadores a las leyes de protección de datos de la UE no se aprobaron, y es poco probable que los apruebe el Partido Laborista, lo que significa que el Reino Unido seguirá siguiendo el Reglamento General de Protección de Datos. Incluso en materia de inteligencia artificial, un área en la que los conservadores habían querido adoptar un enfoque más laxo que Bruselas, el Partido Laborista ahora parece inclinado a apoyar una ley general que podría parecerse a la Ley de IA de la UE, al menos en relación con los grandes modelos de bases de IA.

Es probable que esta tendencia de convergencia regulatoria continúe, gane quien gane las elecciones. A medida que la UE siga aprobando e implementando nuevas regulaciones –muchas de ellas con el objetivo deliberado de cambiar el comportamiento de las empresas de fuera de la UE en cuestiones como el medio ambiente y los derechos humanos–, las empresas británicas tendrán que cumplir con estas normas para acceder al mercado europeo. Y las empresas centradas en exportar a la UE presionarán para que se impongan las mismas normas a todas las empresas del Reino Unido, de modo que sus competidores orientados al mercado interno no puedan venderlas a precios más bajos. Además, si el Reino Unido no sigue las normas de la UE, corre el riesgo de que las exportaciones globales que no cumplen las normas de la UE se desvíen a Gran Bretaña, lo que perjudicará a los propios productores del Reino Unido.

La convergencia regulatoria entre el Reino Unido y la UE persistirá, independientemente de quién gane las elecciones en el Reino Unido, pero un gobierno laborista podría buscar una mejor coordinación política en materia de regulación, para ayudar a asegurar cierta influencia británica en la elaboración de normas en Bruselas.

En muchos ámbitos de la regulación, la cooperación entre la UE y el Reino Unido ya se está produciendo a nivel técnico, incluso en los grupos de trabajo establecidos en virtud del TCA, y entre agencias reguladoras. Por ejemplo, después de que el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, firmara el Marco de Windsor, la UE finalmente adoptó un acuerdo de cooperación regulatoria con el Reino Unido en materia de servicios financieros. Muchos de los reguladores de la UE carecen de recursos suficientes, y la función pública británica, con limitaciones presupuestarias, también tiene dificultades para hacer frente a su creciente carga de trabajo posterior al Brexit. Por lo tanto, para ambas partes, tiene sentido compartir conocimientos y experiencia. Para el Reino Unido, la cooperación también daría al país una voz en importantes actividades regulatorias en la UE, como la redacción de los Códigos de Práctica de la Ley de IA de la UE, que probablemente influirán en las prácticas comerciales de las empresas de IA tanto dentro como fuera de Europa. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, ha indicado que apoyaría un compromiso estructurado entre la Oficina Europea de IA y la Oficina de Seguridad de la IA del Reino Unido.

La cooperación no siempre ha funcionado; por ejemplo, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) ha intentado adoptar una postura más estricta que la Comisión Europea en algunos aspectos de la política de competencia, como cuando revisó la fusión Microsoft/Activision. Pero en general se consideró que la CMA se vio obligada a dar marcha atrás en ese caso, lo que pone de relieve el peligro de que los reguladores del Reino Unido sean vistos como excepciones a nivel mundial.

En algunas áreas, como los servicios financieros, es probable que la UE siga viendo al Reino Unido como un competidor, a pesar de los beneficios que traer a los británicos podría traer para el deseo de la UE de impulsar la inversión privada para apoyar a empresas más innovadoras. Sin embargo, un gobierno laborista podría buscar una mayor coordinación política de alto nivel en otras áreas. En tecnología, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen un "consejo de cooperación regulatoria" y la UE y Estados Unidos han estado cooperando a través de su Consejo de Comercio y Tecnología (TTC). La UE hasta ahora no ha estado dispuesta a contemplar un acuerdo similar con el Reino Unido, pero esto puede cambiar si las relaciones entre el Reino Unido y la UE se vuelven más cálidas. Mantener la convergencia apoyaría el deseo actual de la UE de alentar a las empresas europeas a construir escala para que puedan competir mejor con los gigantes estadounidenses y chinos. El TTC hasta ahora ha logrado resultados decepcionantes, pero esto se debió en parte al estancamiento legislativo estadounidense, que dio a la administración Biden poca capacidad para aprobar leyes; un formato similar al TTC podría tener más valor con el Reino Unido, particularmente si el nuevo gobierno británico tiene una gran mayoría en el parlamento.

La coordinación de los enfoques en materia de reglamentación daría a la UE y al Reino Unido una influencia global y reduciría las barreras al comercio transfronterizo. También ayudaría a garantizar que cualquier divergencia en materia de reglamentación se produzca de forma consciente y que la UE y el Reino Unido puedan prepararse para las consecuencias de cualquier divergencia.

Política exterior y de seguridad

El Partido Laborista considera que la cooperación en materia de política exterior y de seguridad con la UE es una opción fácil de alcanzar en la búsqueda de una mejor relación con los vecinos del Reino Unido: una mayor alineación entre la UE y el Reino Unido a la hora de abordar las amenazas externas e internas debería ser una propuesta beneficiosa para todos. Debería ser menos controvertida a nivel interno que la mejora de los acuerdos comerciales, que podrían obligar al Reino Unido a aceptar las normas de la UE sin poder influir en ellas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a menudo objeto de los partidarios del Brexit, tampoco desempeña prácticamente ningún papel en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE.

El Partido Laborista buscará y probablemente conseguirá mejorar sus relaciones comerciales con la UE, pero sus ambiciones son limitadas, al igual que sus posibles ganancias. Se enfrentará a presiones para ir más allá.

Gracias a las conversaciones que tuvieron lugar en el seno del gobierno británico y entre el Reino Unido y la UE antes del Brexit, el nuevo gobierno encontrará abundante material en el que basar su oferta de política exterior y de seguridad a la UE. La declaración política que acompañó al Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido de octubre de 2019, aceptada por el entonces primer ministro, Boris Johnson, decía que el Reino Unido y la UE apoyaban una “cooperación ambiciosa, estrecha y duradera en materia de acción exterior”, incluida la política exterior, la seguridad, la defensa y el desarrollo internacional, y que “deberían establecer consultas estructuradas y diálogos temáticos regulares que identifiquen áreas y actividades en las que una cooperación estrecha podría contribuir a la consecución de objetivos comunes”. Se suponía que habría diálogos a nivel ministerial, de altos funcionarios y de trabajo (del tipo que la UE tiene con otros socios, como Estados Unidos y Canadá). Se podría invitar al Reino Unido “cuando fuera apropiado” a reuniones informales de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Sin embargo, cuando llegó el momento de negociar un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, Johnson y su negociador jefe, David Frost, decidieron que no querían avanzar con esos elementos de la declaración política. Los únicos elementos vestigiales que quedaron de los acuerdos propuestos fueron los diálogos sobre ciberseguridad, no proliferación, control del comercio de armas pequeñas y ligeras y lucha contra el terrorismo.

El ataque de Rusia a Ucrania ha dado lugar a una buena cooperación informal entre el Reino Unido y la UE, en particular en materia de sanciones. Pero la relación aún no se ha puesto a prueba en circunstancias en las que la UE y el Reino Unido no están de acuerdo. Es entonces cuando una relación más estructurada, con reuniones programadas regularmente, debería obligar a las dos partes a discutir sus posiciones y podría ejercer presión sobre ellas para que encuentren puntos en común.

Dado que la declaración política es un texto acordado entre la UE y el Reino Unido, tendría sentido que el gobierno entrante la tomara como punto de partida para la cooperación y luego explorara si las dos partes podrían ir más allá. Con su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, su extensa red de puestos diplomáticos y su importante presupuesto de asistencia al desarrollo (incluso después de los recortes de los últimos años), el Reino Unido debería ser un socio atractivo para la UE. Pero Londres debería evitar abordar las discusiones sobre cooperación en política exterior y de seguridad como si la UE tuviera más que ganar de una relación más estrecha que el Reino Unido: la realidad es que el tamaño y el peso económico de la UE generalmente le darán más influencia que el Reino Unido por sí solo en áreas como la cooperación para el desarrollo o las sanciones. La UE también se mostrará reacia a ofrecer al Reino Unido un estatus especial en relación con la política exterior y de seguridad de la Unión que vaya más allá del de socios como Estados Unidos, Canadá o Japón: las reuniones regulares son la norma, pero no una especie de "estatus de observador".

Defensa y cooperación industrial

En general, no se piensa en la UE como un actor en el ámbito de la defensa, pero lleva a cabo operaciones militares y civiles y se está convirtiendo en un actor importante en el ámbito industrial de la defensa. En 2017, los dirigentes de la UE pusieron en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), un marco mejorado para profundizar la cooperación en materia de capacidades militares específicas. Uno de los ejes de la CEP es la movilidad militar, que tiene por objeto reforzar la infraestructura y aliviar las barreras reglamentarias para el traslado de equipos militares y tropas por todo el continente. En 2021, la UE creó un Fondo Europeo de Defensa (FED) por valor de unos 1.000 millones de euros al año para fomentar una mayor investigación y desarrollo en materia de defensa. Con la guerra en Ucrania, la participación de la UE en materia de defensa se ha profundizado. La Unión proporcionó fondos para ampliar la producción de municiones y misiles y para fomentar una mayor adquisición conjunta de equipos que se necesitan con urgencia. Ahora se está preparando un Programa Industrial Europeo de Defensa que, si se aprueba, es probable que consolide el papel de la UE como un actor importante en materia de defensa.

En la actualidad, el Reino Unido es un espectador pasivo de la cooperación industrial de la UE en materia de defensa. Esto se debe en parte al escepticismo e incluso la hostilidad que muchos conservadores muestran desde hace tiempo hacia el papel de la UE en materia de defensa. También se debe en parte a que las herramientas de defensa de la UE están diseñadas actualmente de una manera que no permite una gran participación de terceros países. En teoría, las empresas británicas y las filiales de propiedad británica en la UE pueden participar en proyectos de la UE. Sin embargo, la UE impone condiciones, relacionadas con los controles de las exportaciones de terceros países y el control de la propiedad intelectual, que en la práctica hacen que la participación sea inviable para las empresas y filiales británicas.

La mayor parte de la cooperación en materia de capacidades militares se produce actualmente de forma bilateral o en pequeños grupos, pero si las herramientas industriales de defensa de la UE adquieren más impulso en los próximos años, como parece probable, se establecería una mayor cooperación vinculada a un marco de la UE, lo que podría crear una serie de barreras artificiales en lo que es una base industrial a escala europea, lo que afectaría a empresas con sede en el Reino Unido, como BAE, pero también a las sucursales británicas de empresas con una presencia europea más amplia, como Airbus, MBDA, Thales y Leonardo. El resultado global sería una pérdida neta para el Reino Unido, la UE y la seguridad europea.

El debate sobre la asociación del Reino Unido con las herramientas industriales de defensa de la UE será complejo.

Inmigración

El gobierno conservador saliente dio algunos pasos tímidos para comprometerse más seriamente con la UE en materia de defensa. En particular, solicitó unirse al proyecto de movilidad militar de la UE, en el que participan Canadá, Estados Unidos y Noruega. El nuevo gobierno puede intentar profundizar. Hay varias victorias fáciles que podría conseguir rápidamente: 1) un diálogo formal entre el Reino Unido y la UE en materia de defensa y seguridad (que también puede ser parte de un diálogo más amplio sobre política exterior); 2) un acuerdo para que el Reino Unido pueda participar en misiones de la UE cuando vea interés en hacerlo (como podría hacerlo en Bosnia, por ejemplo); y 3) un acuerdo administrativo con la Agencia Europea de Defensa que permita más contactos y potencialmente allane el camino para cierta participación del Reino Unido en sus proyectos. El Reino Unido también podría considerar ampliar su participación en la PESCO a otros proyectos de interés, como el de los centros logísticos .

El debate sobre la asociación del Reino Unido con los instrumentos industriales de defensa de la UE, como el EDF y el programa industrial de defensa previsto, será más complejo. Una estrategia sería que el Reino Unido presionara a la UE para que cambiara sus normas sobre la participación de todos los terceros países. Sin embargo, es casi seguro que esto se topará con la resistencia de muchos Estados miembros, especialmente Francia, que no quieren abrir la puerta a terceros países en general por temor a que Estados Unidos se involucre más en los instrumentos de defensa de la UE. La participación de Estados Unidos en la defensa de la UE se considera problemática porque Estados Unidos impone severas restricciones a la capacidad de las empresas europeas para operar en su mercado de defensa y porque los equipos con tecnología estadounidense generalmente están sujetos a controles de exportación estadounidenses. Por lo tanto, una mejor estrategia para el Reino Unido podría ser argumentar que está en una posición única para un tercer país y buscar una asociación formal con los instrumentos de defensa de la UE. El acceso total casi con certeza requeriría una contribución financiera, pero debería ser posible diseñar un mecanismo justo siguiendo el modelo de la participación del Reino Unido en el programa de investigación Horizonte Europa.

Sea cual sea el enfoque que elija, la prioridad del nuevo gobierno debería ser la formulación de una propuesta coherente. Una vez que haya decidido lo que quiere lograr, al Reino Unido le resultará más fácil movilizar el apoyo de los países de la UE que están a favor de una mayor participación británica. Cuanto más rápido pueda actuar el Reino Unido, mejor: las negociaciones sobre el Programa Industrial de Defensa propuesto por la UE comenzarán en serio en 2025, y una vez que los Estados miembros hayan llegado a un acuerdo, será más difícil cambiar la política de la UE.

Cambio climático y energía

El Reino Unido y la UE siguen alineados en su objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050. Los críticos han acusado al gobierno de Sunak de renunciar al liderazgo del Reino Unido en cuestiones climáticas, diluir ciertas políticas verdes y tratar de sacar provecho de iniciativas políticamente divisivas como los cargos por conducir los vehículos más contaminantes en Londres. Un nuevo gobierno laborista probablemente volvería a centrarse en el liderazgo de la política climática del Reino Unido. De manera similar, mientras que la UE sufre cada vez más su propia "reacción verde", gran parte de la legislación que respalda el Pacto Verde ya se ha aprobado, y la próxima Comisión se centrará en su implementación.

Por lo tanto, la energía y el clima siguen siendo áreas importantes en las que la cooperación tendría beneficios mutuos. Por ejemplo, el Reino Unido es un importante generador de energía renovable, y su combinación energética es mucho más verde que la media de la UE. La certeza a largo plazo sobre las condiciones en las que se puede exportar esta energía a Europa (los acuerdos del TCA sobre energía expiran en junio de 2026, aunque pueden prorrogarse anualmente) impulsará aún más la inversión en energía verde en el Reino Unido, lo que respaldará los planes del Partido Laborista de aumentar la producción de energía renovable. Para la UE, una cooperación más estrecha impulsaría la seguridad energética del continente. En una señal prometedora, el Reino Unido firmó un acuerdo de cooperación energética con la UE y los países del Mar del Norte el año pasado, para desarrollar energía renovable e interconectores transfronterizos.

En otros ámbitos, un futuro gobierno británico probablemente no tendrá más remedio que replicar lo que hace la UE. Por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones del Reino Unido tiene un precio del carbono que es aproximadamente la mitad del sistema de la UE. Eso significa que los exportadores británicos a la UE tendrán que hacer frente a cargos en virtud del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono (CBAM) de la UE una vez que ese mecanismo esté plenamente aplicado, lo que impondrá un gravamen a las importaciones en determinados sectores si el país exportador no tiene un sistema de fijación de precios del carbono que coincida con el de la UE. El Reino Unido probablemente tendrá que aumentar el precio del carbono y alinear su versión propuesta de CBAM con la versión de la UE, ya que de lo contrario los exportadores británicos se enfrentarán a mayores costes y el Reino Unido podría verse inundado de bienes con alto contenido de carbono procedentes de terceros países que ya no pueden exportarse a la Unión. La alineación estará plagada de dificultades técnicas, ya que requerirá rediseñar el sistema del Reino Unido para que coincida con el de la UE en términos de alcance, límite general de emisiones y plazos de aplicación. Pero una relación política más positiva podría hacer que estas dificultades sean más fáciles de superar.

Tanto los laboristas como los conservadores quieren reducir la inmigración legal e ilegal, pero ninguno quiere recuperar la libertad de movimiento. Entre las diferencias más significativas entre sus manifiestos se encuentran, en primer lugar, que los conservadores prometen deportar a los inmigrantes irregulares a Ruanda, un plan que los laboristas consideran inviable y han prometido cancelar; y, en segundo lugar, que los laboristas dicen que “buscarán un nuevo acuerdo de seguridad con la UE para garantizar el acceso a información de inteligencia en tiempo real y permitir que nuestros equipos policiales dirijan investigaciones conjuntas con sus homólogos europeos”, mientras que los conservadores guardan silencio sobre una cooperación más estrecha con la UE.

Al igual que el Reino Unido, la UE está preocupada por el flujo de migrantes que llegan a su territorio. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión se centra en la migración irregular y pretende facilitar la tramitación rápida de las solicitudes de asilo y deportar a los migrantes que no tienen derecho a la condición de refugiados.

La UE no tiene ningún interés particular en impedir la migración irregular al Reino Unido, salvo en el contexto de la lucha contra los grupos delictivos organizados que se benefician del tráfico de personas a través del Canal de la Mancha (y puede haber margen para trabajar más juntos en esa cuestión, como espera el Partido Laborista), pero es poco probable que eso reduzca el flujo de personas a través del Canal de la Mancha. Y la UE seguirá sin tener incentivos para concluir un acuerdo de retorno con el Reino Unido que le permita devolver a los migrantes a sus puertos de salida, a menos que el Reino Unido ofrezca aceptar una cuota de la UE.

La UE seguirá oponiéndose a un acuerdo de retorno de migrantes con el Reino Unido a menos que Gran Bretaña se ofrezca a acoger a algunos solicitantes de asilo procedentes de Europa.

La cooperación entre la UE y el Reino Unido en materia de migración se centrará tanto en la lucha contra los contrabandistas como en la prevención de la entrada de inmigrantes irregulares en Europa, mediante programas de desarrollo, prevención y resolución de conflictos, concesiones comerciales y otras inversiones destinadas a motivar a los posibles inmigrantes a permanecer en sus países de origen. Debería haber margen para que un nuevo gobierno británico colaborara con la UE y con los distintos Estados miembros en proyectos y programas "previos" para reducir el flujo de inmigrantes irregulares procedentes de Asia, Oriente Medio y África.

Pero al intentar reducir la inmigración general a Europa, tanto la UE como el Reino Unido pueden estar tratando de alcanzar un objetivo imposible y, además, que no les conviene alcanzar. Como ha sostenido John Springford en un reciente artículo de CER , la libre circulación dentro de la UE, aunque necesaria, ya no es suficiente para compensar el envejecimiento de la población y la caída de las tasas de natalidad en Europa: los inmigrantes son esenciales para la prosperidad de Europa, incluida la del Reino Unido. La UE y el Reino Unido podrían hacer más para ayudarse mutuamente a frenar el flujo de inmigrantes del resto del mundo, pero tal vez harían mejor en ayudarse mutuamente a encontrar formas de explicar a los votantes que la migración será un beneficio neto para sus sociedades, no una carga.

En un contexto en el que la derecha populista está en ascenso en la UE y el Reino Unido (aunque en este último caso el porcentaje de votos del Partido Reformista no se refleje en los escaños parlamentarios), el contexto político para defender la inmigración no podría ser peor. Pero las sociedades europeas que puedan aprovechar el empuje y el espíritu emprendedor de quienes abandonan sus propios países en busca de prosperidad tendrán mejores resultados que las que levanten el puente levadizo. Si el Reino Unido pudiera encontrar una manera de trabajar con sus vecinos para ofrecer mejores opciones para la inmigración legal, aliviando el dolor de la actual hostilidad hacia los inmigrantes en general, las perspectivas de crecimiento y dinamismo económico europeo podrían mejorar. La creación de vías legales para la inmigración también socavaría el modelo de negocio de los traficantes de personas, ya sea en las fronteras meridionales de la UE o cruzando el Canal de la Mancha.

*Aslak Berg es investigador asociado, Ian Bond es subdirector, Zach Meyers es director asistente y Luigi Scazzieri es investigador principal en el Centro para la Reforma Europea (CER)

Texto original en inglés del CER