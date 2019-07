Minsait reduce un 95 % el tiempo de clasificación de textos le

Hoy en día, en las empresas y organizaciones, pocos procesos hay tan tediosos como la clasificación de documentos y la extracción del contenido de los mismos. La transformación de información no estructurada en información estructurada se ha convertido en uno de los grandes desafíos para aprovechar las innumerables sinergias y oportunidades que nos ofrecen repositorios y archivos y, de ese modo, generar un impacto significativo en el negocio.

Minsait, una compañía de Indra, ha desarrollado un producto que permite reducir en un 95% el tiempo medio empleado en la clasificación documental y hasta en un 90% el tiempo de extracción media automatizada de información. Su solución Onesait Language posibilita, de manera automática, clasificar documentos escritos en lenguaje natural –no estructurados– y extraer información relevante, mediante el uso de tecnologías de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y redes neuronales. Un salto cualitativo en los procesos de negocio intensivos sobre tratamiento masivo de documentos, que mejorará la productividad y la eficiencia de los mismos.

«La tecnología PLN permite a nuestra solución entender automáticamente el lenguaje humano escrito. Además, combinamos el Procesamiento del Lenguaje Natural más tradicional con las últimas técnicas, basadas en aprendizaje profundo usando redes neuronales, lo que ofrece al producto la posibilidad de poder aprender constantemente de sus propios errores», explica Hitoshi Yano, experto en el Desarrollo de Soluciones Digitales en Minsait. Según aclara, la solución «funciona con un Espacio de Trabajo Inteligente y permite a los usuarios gestionar su carga de trabajo, revisar los documentos clasificados y supervisar aquellos datos extraídos automáticamente».

En efecto, entre sus principales atributos, Onesait Language hace posible la extracción de la información en varios idiomas, y cuenta con una arquitectura escalable, flexible y perfectamente integrable con otros sistemas del cliente. Desde el punto de vista técnico, el sistema ha sido entrenado con documentos legales y del ámbito real estate, y aplica un modelo de operación basado en SaaS con facturación flexible. Además ofrece un APIs REST accesible, para la creación de servicios web, pudiendo integrarse por módulos con cualquiera de los sistemas preexistentes.

La solución aplica a todos los sectores donde se gestionan cantidades masivas de documentos no estructurados escritos en lenguaje natural, como, por ejemplo, contratos, escrituras, convenios, sentencias, poderes, oficios, reclamaciones, seguros, documentación sobre activos inmobiliarios, sentencias, etc. Datos que hasta ahora constituían un reto, y que con esta solución, no sólo son seleccionados sino que pueden aportar más valor y constituir un punto de partida para la ejecución de nuevas operaciones en un mundo cada vez más digitalizado.

Líder de innovación en Europa

El valor de la solución de Minsait se medirá ahora en un proyecto europeo que ha sido financiado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea que, a su vez, recibe el apoyo del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la UE. La iniciativa, que llevará el Procesamiento del Lenguaje Natural a la gestión de documentos legales y cuenta con la colaboración de otras empresas de la UE como potenciales usuarios, así como sociedades del conocimiento, pretende avanzar en la investigación de este tipo de tecnologías.

En concreto, Onesait Language se encargará de clasificar diversas licitaciones de forma automática, extrayendo los valores más relevantes (licitantes, importes, naturaleza, geografía, plazo, riesgos, etc.), con el fin de agilizar la toma de decisiones en el negocio y redirigir cada proceso a las personas adecuadas, logrando así gestionar un mayor número de licitaciones y reducir el coste de las mismas. Se trata de un paso previo para la elaboración de un pipeline comercial automatizado, que facilitará mucho las operaciones y análisis de datos en este sector, aportando mayor claridad y agilidad para la toma de decisiones.