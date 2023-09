OK Mobility desembarca en Turquía y abre su primera Store en Estambul

OK Mobility, la plataforma de movilidad global, continúa su expansión internacional y se estrena en el mercado turco con la apertura de su nueva OK Store en Estambul, la primera en un destino turístico clave y puente entre el continente europeo y el asiático. La nueva OK Store está ubicada en el Aeropuerto de Estambul (IST), que según cifras del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) fue el aeródromo con mayor volumen de pasajeros de Europa y séptimo del mundo en 2022.

Con esta apertura, la compañía de origen mallorquín consolida su apuesta por la expansión internacional, aumentando su presencia a 15 países e introduciéndose en un nuevo mercado que ha logrado posicionarse como el cuarto país que más turistas internacionales recibe en todo el mundo, solo por detrás de Francia, España y Estados Unidos. Estambul es además la ciudad más grande del país, con un posicionamiento estratégico sobre el Estrecho del Bósforo, lo que la convierte en crisol de culturas y uno de los destinos donde más aumenta la demanda de usuarios.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha celebrado con orgullo el anuncio de la llegada a un mercado “apasionante”, según sus propias palabras. “La entrada de OK Mobility en Turquía es una muestra más del compromiso de nuestra compañía para ofrecer soluciones de movilidad en el sureste europeo, un destino cada vez más demandado por turistas de todo el mundo. Se trata además de un mercado apasionante, un puente entre dos continentes y espacio de encuentro, en clara sintonía con el espíritu de OK Mobility, siendo nuestro principal objetivo seguir ofreciendo a nuestros usuarios todas nuestras soluciones de movilidad en nuevos destinos”, ha explicado Ktiri.

Por su parte, el Country Manager de OK Mobility en Turquía, Savaş Serdar Turna, ha afirmado que “como seguidor de la revolución sectorial protagonizada por OK Mobility en Europa desde hace una década, me ilusiona especialmente liderar y hacer posible que el proyecto de OK se convierta en una realidad en mi país, Turquía. Además, cabe destacar que todas las marcas internacionales de alquiler de vehículos presentes en Turquía son representadas a través de franquiciados, mientras que OK Mobility será la única en operar en el país de forma corporativa, a través de una filial propia”.

La nueva OK Store en el Aeropuerto de Estambul ya está disponible para los usuarios de OK Mobility, por lo que ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en la capital turca a través de okmobility.com.