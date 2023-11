Montero negó hasta el último momento que se fuera a aprobar una condonación de deuda a Cataluña

Los cambios de opinión se extienden entre los miembros del Gobierno, asumiendo el estilo que ha asumido el propio Pedro Sánchez. La última en hacerlo ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convertida ya en mano derecha del presidente del Gobierno. Tras la aprobación del pacto de investidura entre ERC y el PSOE, que implica que el Estado asumirá 15.000 millones de euros de deuda que Cataluña tiene con el FLA, además de que se ahorraría 1.300 millones por los intereses que tendría pagar ese crédito si no fuera condonado -en total 16.300 millones-, quedan en evidencia sus declaraciones de hace tan solo unos días cuando en una entrevista en la cadena Ser negaba rotundamente que se fuera a producir una condonación.

La ministra acusó al Partido Popular de "inventarse falsas noticias" sobre la supuesta condonación de la deuda a Cataluña, tras responder con un sonoro "No", cuando se le preguntó por ello, para continuar: "Es que se lo inventan. Lo curioso es que las comunidades del PP se inventan las cuestiones y, de pronto, empiezan a especular y dicen estas cosas". Como ha hecho el propio Sánchez hasta el último momento con la palabra amnistía -que no salió de su boca durante semanas-, Montero no quiso nombrar la palabra condonación, pero está implícita. "Eso no ha ocurrido y como no ha ocurrido no se puede tolerar".

Esta declaración tiene tres vertientes: o la ministra mentía sobre la posibilidad de que se llegara a aprobar esa medida dentro del acuerdo, o no fue informada de ello hasta que se hizo o todo se precipitó en el último momento ante la negativa de los independentistas de firmar el acuerdo.