El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apremiado hoy a los grupos políticos a apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para “iniciar la mayor etapa de prosperidad de la historia de España”. Durante su intervención inicial en el Pleno del Congreso que debate las enmiendas a la totalidad de las cuentas para este año, Montoro ha recordado que “ya habrá tiempo para negociar y mejorar los presupuestos durante la tramitación de las enmiendas parciales” porque aunque la crisis “está derrotada y no va a resucitar” hay trece millones de españoles que necesitan de la aprobación de ellos para que la recuperación les llegue, entre ellos los pensionistas y funcionarios. “Estos presupuestos, que reparten los beneficios de la recuperación, pueden acabar con la crisis definitivamente”, ha afirmado.

Montoro ha aprovechado para recordar que España atraviesa el crecimiento económico “más sano de la historia”. Según el titular de Hacienda, por primera vez se está logrando crecer “sin devaluaciones y con relativa estabilidad de precios” y conjugando además “la creación de empleo y máximos históricos de exportación que están generando confianza dentro y fuera de nuestro país”. “Hace unos años se nos daba por muertos y hasta ayer estábamos en la UCI, pero hoy puedo decir que tenemos delante las posibilidades de prosperidad que hace poco creíamos imposibles. Hoy está en nuestras manos aprovechar la oportunidad y construir la España más próspera que hayamos conseguido nunca”, ha añadido.

Montoro ha defendido que se trata de unos PGE creíbles ya que vienen avalados “por un Gobierno creíble que ha logrado revertir la situación, al incrementar la afiliación en 2017 en más de 600.000 personas y que contempla crear 400.000 empleos este año en términos de contabilidad nacional”. Asimismo, también ha remarcado que son los PGE que contemplan más gasto social en la historia de la democracia, el 56% del total.

“El Gobierno ha entendido que el estado de las autonomías somos todos y ha puesto a su disposición 269.000 millones de euros. En este sentido, que las cuentas del Estado han programado un incremento de las pensiones que supone para algunos pensionistas un aumento superior al Índice de Revalorizacion (IRP), como consecuencia de la desgravación de IRPF que contemplan los PGE para las rentas inferiores a 18.000 euros, lo que afectaría a un millón de pensionistas. Montoro ha afeado que algunas fuerzas alarmen a la sociedad al asegurar que las pensiones están en riesgo.

“Las pensiones no están en peligro. Una cosa es que un subsector del sistema, como es la Seguridad Social, esté en déficit y otra que no se vayan a pagar. Ya tuvimos este problema en 1990 y por eso se creó el Pacto de Toledo, para sacar las pensiones del debate político. Claro que nos tiene que preocupar el déficit de la Seguridad Social, pero las pensiones se van a pagar en España porque no las garantiza la Seguridad Social, las garantiza el Estado”, ha dicho. FIN