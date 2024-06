MyInvestor prevé más que triplicar su beneficio en 2024 mientras gana 15.000 clientes al mes

El consejero delegado de Andbank y vicepresidente Ejecutivo de MyInvestor, Carlos Aso, prevé que la entidad eleve este año su beneficio neto hasta 7 millones de euros, más del triple que los dos millones obtenidos en 2023.

Durante su intervención este miércoles en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Aso he defendido el modelo de MyInvestor, que carece de oficinas como un medio de contención de costes y es más ágil y disruptivo que una entidad tradicional.

Tras un arranque que "no fue sencillo", MyInvestor cuenta ahora con cerca de 6.000 millones de volumen de negocio, con 3.100 millones en productos de inversión, 2.400 millones en depósitos y cuentas y 400 en hipotecas y créditos.

Todo ello, para algo más de 300.000 clientes, a los que se suman cada mes unos 15.000, que aportan 140 millones mensuales de inversión, lo que representa unos 60 millones de euros de ingresos brutos que prevén que este año se eleven a 100, con lo que los ingresos netos ascenderán a 40 millones.

Con todo ello, MyInvestor prevé conseguir 7 millones de euros de beneficio en 2024, frente a los dos millones obtenidos en 2023.

Sin planes de salir a bolsa

Aso ha descartado de momento la salida a bolsa de MyInvestor, a la que "le queda mucho camino por recorrer" y que con una cuota de mercado del 0,20% una operación de ese tipo "no aporta nada"; prefieren seguir como hasta ahora, con varios inversores con "family offices", AXA, El Corte Inglés o el propio Andbank.

MyInvestor se enfrentó en sus inicios a los recelos de los propios consejeros de Andbank, todos con una edad media "elevada, de unos 70 años", que tuvieron que comprender poco a poco que este neobanco no estaba haciéndoles la competencia, sino que suponía abrirse a otro tipo de público.

En todo este proceso ha jugado y seguirá jugando un relevante papel la inteligencia artificial, en todos los ámbitos, ya sea gestión de fondos, asistentes virtuales y desarrollo de 'blockchain'.

Aso se ha mostrado poco entusiasta con las inversiones en criptomonedas, ya que aunque "puede ser un activo que ha venido para quedarse", la realidad de MyInvestor es una cultura de ahorro a largo plazo y educación financiera que de momento no es compatible con este mercado.

Tampoco tiene MyInvestor intención de abrirse a las pymes, lo que no quiere decir que no puedan ofrecer productos de ahorro e inversión, pero no líneas específicas para empresas.