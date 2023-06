Nadia Claviño: "El PP lleva cinco años boicoteando a España"

La vicepresidenta del Gobierno para asuntos económicos, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que España ya ha recuperado los niveles pre pandemia gracias a la política del Gobierno y ha acusado al PP de deslealtad y de "boicotear" sistemáticamente al Ejecutivo ante los inversores internacionales. “Hacemos lo que decimos y eso da mucha confianza por eso están revisando al alza las previsiones de crecimiento, por encima incluso de las previsiones del Gobierno, y los inversores confían en España", ha dicho en el programa Espejo Público que dirige Susanna Griso en Antena3.

"Lo que me preocupa es que el PP lleve cinco años boicoteando el interés de nuestro país. Hace dos semanas, el señor Feijóodijo, delante de inversores internacionales, que la economía española estaba estancada e incluso en declive, cuando estamos creciendo más que el resto de los países europeos. Con la inflación ya en el 3%", ha incidido.

Sobre el viaje a la centralidad del PSOE para disputarle al PP ese espacio, perdido por su coalición de Gobierno con comunistas y separatistas, Calviño ha manifestado que ella no ha cambiado en los cinco años de Gobierno y ha retado al PP a un cara a cara económico. "Mi papel en estos cinco años de Gobierno no ha variado. ¿Dónde está el responsable de economía delPP? No lo sabemos. Solo sabemos que proponen una rebaja masiva de impuestos que es una política irresponsable que se llevó por delante el Gobierno de Reino Unido. Estoy esperando quién y cuándo voy a debatir", ha dicho y ha negado que rehuyera en su momento un debate con Daniel Lacalle.

Sobre la situación económica, ha afirmado que se han recuperado los niveles pre pandemia: “Los próximos datos seguro que lo confirman, pero tenemos 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, nunca ha habido másgente trabajando, y lo mismo si miramos la inversión, las exportaciones. No solo nos hemos recuperado, sino que está creciendo con fuerza y lo sienten lasempresas y los ciudadanos".

También ha abordado uno de los frentes abiertos por el PP en el debate de gestión, el del endeudamiento desbocado durante los años del Gobierno de Pedro Sánchez. A este respecto, lo ha justificado por las situaciones de crisis que ha abordado el Ejecutivo. "Hemos tomado decisiones para aliviar a las familias, hemos bajado elIVA de los alimentos, subvencionado el transporte público, subido el SMI y laspensiones, y bajado el IRPF a las rentas más bajas. Y tenemos una reunión creo que el 29 de junio con los bancos y asociaciones de usuarios de banca para aliviar la situación por el alza de los tipos de interés en las hipotecas".

"Hemos cumplido los objetivos fiscales pensando en el presente y en las generaciones futuras. Aumentó la deuda para rescatar el país, pero en cuanto hemos empezado a crecer estamos absorbiendo esa deuda con una gestión responsable de los recursospúblicos. Si la política delPP es una bajada masiva de impuestos tendrá que haber recortes públicos claramente o no se puede bajar la deuda”, ha añadido.

Sobre la política del BCE de subidas de tipos, se ha limitado a desear que acierten, pese a que se ha mostrado crítica con las alzas anunciadas y con la nula remuneración de la banca a los depósitos bancarios. “Ha llegado el momento de empezar”, ha dicho al respecto.

Pactos con Bildu

Respecto a los acuerdos con Bildu y ERC ha negado que el Gobierno haya comprado el marco mental de los independentistas: “No hemos tomado ninguna medida en contra de la unidad y los intereses de nuestro país. Le reto a que me diga una sola y eso explica que la convivencia en Cataluña sea mucho mejor que cuando llegamos”.

Entre las andanadas al PP, Calviño ha arremetido contra Feijóo por sus retribuciones. "El señor Feijóo por no aclarar no aclara ni el sueldo que cobra, como senador y el sobresueldo que cobra del PP. El PP sigue siendo el partido de los sobres y los sobresueldos”, ha acusado en tono electoral.