Natalia Lara, experta en finanzas: "Guarda algo de dinero efectivo en casa, están intentando eliminarlo de nuestras vidas"

El dinero en efectivo es una de las formas de pago más tradicionales que consiste en en billetes y monedas emitidos por el banco central de un país y ha sido utilizado durante siglos para facilitar las transacciones comerciales de un país. Su valor está respaldado por la confianza en la estabilidad económica y financiera del emisor, normalmente el Estado, y su uso está regulado por leyes nacionales

Hoy en día este término ha quedado más que obsoleto. Aunque el dinero en efectivo sigue existiendo, su uso ha disminuido notablemente en muchas partes del mundo debido al avance de las tecnologías digitales y la creciente adopción de métodos de pago electrónicos.

Ante esta situación que se viene dando a lo largo de los últimos años, es necesario tomar ciertas medidas que permitan garantizar nuestra libertad financiera y autonomía económica en la sociedad contemporánea. En este sentido lo ideal es escuchar a los profesionales para saber como reaccionar.

¿Por qué hay que guardar dinero en efectivo?

La experta en finanzas Natalia Lara a través de sus redes sociales explica el motivo detrás de por qué debes guardar dinero en efectivo siempre. En primer lugar, la experta aclara que "están intentando eliminar el efectivo de nuestras vidas y nadie está hablando de las consecuencias reales".

A continuación la profesional aclara la situación actual del dinero, "el Banco Central Europeo y los grandes bancos promueven una sociedad sin efectivo, alegando modernidad y conveniencia. Lo que no te cuentan es que cuando desaparece el efectivo, tu privacidad financiera desaparece".

Y ¿Cómo es esto de que tu privacidad financiera desaparece?, lo explica a continuación, "cada compra, cada movimiento perfectamente rastreado. Los bancos ganan poder absoluto. Si bloquean tu cuenta no puedes comprar ni comida. El sistema puede cobrarte comisiones por cada transacción sin que puedas evitarlo".

Por último aclara que "el efectivo es la única forma de dinero que te da libertad real. No necesita electricidad, no falla cuando caen los sistemas, no deja rastro digital y no requiere permiso de nadie para usarse. No se trata de tecnología, se trata de poder y control. Cuando te quitan opciones siempre pierdes libertad".

¿Cuánto dinero en efectivo debería tener en casa?

No existe una cifra mágica, pero los expertos en finanzas personales coinciden en que es recomendable tener entre el 5% y el 10% de tus gastos mensuales en efectivo, accesible en tu hogar. Por ejemplo, si tu familia gasta alrededor de 1.000 euros al mes, lo aconsejable sería guardar entre 50 y 100 euros en efectivo.

Sin embargo, en contextos más inestables o con riesgos mayores, algunos asesores sugieren tener hasta el equivalente de una o dos semanas de gastos esenciales, lo que podría oscilar entre 200 y 500 euros, dependiendo del tamaño del hogar. La clave está en encontrar un equilibrio: tener suficiente para afrontar una emergencia inmediata, pero no tanto como para ponerte en riesgo en caso de robo.

A la hora de almacenar dinero en efectivo, muchos cometen el error de guardar solo billetes grandes. Sin embargo, en una crisis puede ser complicado conseguir cambio. Por eso, es preferible tener una combinación de billetes pequeños y medianos, como billetes de 5, 10 y 20 euros. Esto facilitará cualquier tipo de compra sin depender del cambio disponible en comercios o vendedores.

¿Dónde guardar el dinero en efectivo en casa?

Por último, hay que atender a la seguridad, que siempre es un tema realmente importante. No se trata de esconder el dinero bajo el colchón, como se decía antiguamente, sino de encontrar un lugar discreto y seguro dentro de tu hogar. Algunas recomendaciones:

Utiliza una caja fuerte bien instalada, oculta y resistente al fuego.

Evita lugares obvios como cajones, libros huecos o frascos en la cocina.

Considera dividir el dinero en dos o tres lugares distintos dentro del hogar para minimizar el riesgo en caso de robo.

En los últimos años, muchas personas también han optado por tener parte de sus ahorros en criptomonedas o divisas extranjeras. Si bien pueden ser una herramienta útil de resguardo ante la devaluación o la inflación, no reemplazan la función del efectivo físico en una emergencia inmediata. Las criptomonedas requieren conexión a internet y acceso a plataformas digitales, algo que puede no estar garantizado en un contexto de crisis.