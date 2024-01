Ocho consejeros estallan contra el ministro de Agricultura Luis Planas por su “forma irrespetuosa”

No lo digo yo, lo dicen siete de los ocho consejeros de Agricultura del PP: “tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 15 de enero, queremos trasladarle nuestro malestar ante la forma irrespetuosa en que consideramos que se ha dirigido a los consejeros que representamos a nuestras distintas comunidades autónomas, y mostrarle nuestro total desacuerdo con el desarrollo de dicha Conferencia Sectorial, ya que los asuntos a tratar requieren más que unos pocos minutos para abordarlos”. En una carta enviada ayer al ministro de Agricultura , califican como “bastante desafortunado que se niegue a atender la petición que le hicimos el pasado 18 de diciembre” para convocar una reunión extraordinaria sobre ocho puntos que reflejan otros tantos problemas graves que tiene el campo español en estos momentos. Por fin, parece que los del PP, aunque no todos porque el de las Islas Baleares sigue sin enterarse, han despertado y han decidido que ya está bien del “toreo” de Planas, que se prolonga desde hace más de cinco años.

Y es que el ministro de Agricultura, que es un lobo con piel de cordero; un sectario, aunque no lo parezca; un gran censor, aunque no lo parezca y un prepotente, aunque disimule con sus finas maneras, no parece haberse dado cuenta de que la configuración de la Conferencia Sectorial ha cambiado mucho, ya que el PP tiene ocho consejeros y el PSOE como tal tan solo tres, los mismos justamente que Vox. Con estos números en la mano, ya no puede hacer de su capa un sayo y actuar como le venga en gana. Parece que se han acabado los tiempos en los que toreaba a los del PP y estos se dejaban torear. Es lo que sucedió con la negociación del Plan Estratégico Nacional de la PAC, que nunca llegó a recibir el visto bueno de la Conferencia Sectorial porque no se sometió a votación. Eso sí, él lo vendió como fruto del consenso. Ahora los tiempos han cambiado: Planas está en horas bajas en su propio partido y en Moncloa, desde donde le han impuesto una secretaria de Estado qué no quería; los del PP se rebelan y ahora falta por ver qué hacen los de Vox. Mientras tanto, don Luis confía en que Sánchez le proponga como próximo comisario europeo de nacionalidad española. ¡Señor, señor, que castigo!