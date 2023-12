Ouigo lanza billetes de tren a 9 euros para viajar esta Navidad: fechas, destinos y cómo comprarlos

En medio de la temporada de compras que dejó atrás el Black Friday y con la Navidad a la vuelta de la esquina, la compañía de trenes de alta velocidad 'low cost' Ouigo ha lanzado una oferta imbatible para aquellos que buscan viajar sin vaciar sus billeteras.

Ouigo lanzaba así billetes de tren a partir de tan solo 9 euros (o incluso 5 euros para los más pequeños) para algunos de sus servicios entre el 10 de diciembre y el 31 de mayo. La compañía francesa, que desembarcó en España en marzo de 2021 con la ruta entre Barcelona y Madrid, ha transportado a más de siete millones de viajeros y continúa expandiendo su red por todo el país.

Los destinos

La promoción incluye destinos clave, permitiendo a los viajeros disfrutar de la alta velocidad a precios irresistibles. Entre las rutas disponibles se encuentran:

Madrid-Valencia

Zaragoza-Madrid

Madrid-Alicante

Barcelona-Zaragoza

Valencia-Madrid

Alicante-Madrid

Alicante-Albacete

Zaragoza-Tarragona

Albacete-Alicante

Albacete-Madrid

Tarragona-Zaragoza

Cómo adquirir los billetes

La adquisición de estos billetes asequibles es sencilla y se puede realizar a través de la página web oficial de Ouigo o su aplicación móvil. La compañía, que no cuenta con puntos de venta físicos, ofrece tres categorías de billetes: 'essential', el más económico que no incluye asiento asignado pero permite un equipaje de mano; 'plus', que agrega asiento asignado, equipaje de mano y una maleta adicional; y 'full', con beneficios adicionales como servicio de entretenimiento y opciones de cambio o reembolso.

Con un rápido proceso de reserva en línea, los viajeros pueden seleccionar su origen y destino, fecha y hora preferida, y elegir el tipo de billete que mejor se adapte a sus necesidades. Además, Ouigo ofrece servicios adicionales como equipaje adicional o asientos XL, que se pueden contratar con un costo adicional antes de finalizar el pago.

Ouigo continúa su expansión en España, con planes para aumentar las frecuencias en rutas existentes y agregar nuevas ciudades a su red durante 2024, incluyendo Córdoba, Sevilla y Málaga.