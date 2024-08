Pablo Perversi, presidente de Danone Europa: "No me preocupa que nos copien. Me preocupa liderar el mercado"

Pablo Perversi lleva desde febrero de 2023 al frente de la división europea de Danone, la más potente del grupo de alimentación y bebidas. Durante este intenso periodo, ha tenido que lidiar con una inflación desmedida que ha convertido al precio en la principal preocupación tanto de consumidores como de productores. Pero las cosas han empezado a cambiar. La inflación parece ya bajo control y eso, como explica Perversi en un encuentro con un reducido grupo de medios entre los que está LA RAZÓN, abre nuevas oportunidades para crecer.

«El estancamiento de la inflación trae oportunidades. En el pasado, las compañías trabajaban con la ecuación de que a través del precio se conseguía mucho del crecimiento y no necesariamente con volumen. Y una de las cosas que he traído a Danone es enfocarnos más en el volumen porque nuestra misión al final es llegar a más gente», explica Perversi. «Queremos llegar a más gente y esto solo se hace con volumen», añade.

Línea de producción de yogures Actimel en la planta de Aldaya Danone

Y una de las ventajas que según su presidente en Europa tiene Danone para conseguir crecer en volumen es que, a través de la segmentación del mercado, puede ofrecer a los consumidores propuestas diferenciadas y de más valor con las que llegar a los segmentos de población que ahora están dispuesto a pagar un plus por consumir productos más saludables aunque sean más caros. «Nosotros podemos segmentar el mercado mucho mejor con toda la ciencia, la tecnología y la innovación que tenemos [además de sus marcas]. Eso nos ha dado expansión en volumen, un crecimiento en muchos sitios donde está creciendo el mercado. Por ejemplo, estamos haciendo crecer los mercados de proteína a valores muy altos. Y eso nos posiciona para volver a capturar el volumen», asegura. «No queremos perder volumen porque luego las factorías se quedan vacías. Y podemos tener precios muy altos, pero no nos sirven en la ecuación de sostenibilidad del negocio del futuro», añade.

A pesar de sus esfuerzos en ofrecer productos con valor añadido, Perversi admite que Danone no es ajena a la situación de las familias y que por eso para la compañía también es importante mantener un balance en el mix entre los productos «premium» y otros como su propuesta de cuatro yogures por un euro.

Perversi afirma que, a pesar de que la marca de distribución, la conocida como «marca blanca», acaba copiando muchas de las innovaciones que ellos introducen en el mercado a precios mucho más reducidos, no cejarán en su estrategia de seguir creando categorías. «Cada uno tiene que hacer su trabajo y el nuestro es posicionarnos para liderar los mercados y para innovar donde se pueda copiar menos. Cada vez usamos más la ciencia para que, con las patentes y la sabiduría que tenemos, no nos puedan copiar. No me preocupa que nos copien, me preocupa más liderar los mercados y llevar adelante lo que Danone sabe hacer muy bien», asegura el directivo.

En Danone consideran también al respecto de las marcas de distribución que no son su competencia y que los supermercados, lo quieran o no, necesitan a compañías como la suya. Su «ecuación», dice Perversi, no les va a salir si no tienen en sus lineales aquellos productos que van a ser tendencia. Y los supermercados, añade, no son expertos en capturar estas nuevas tendencias y categorías. «Trabajan con nosotros para ser líderes en expansión del mercado», afirma.

En cualquier caso, Perversi considera que, en la batalla que se vive en los lineales entre las marcas de fabricante y las de distribución, Danone juega con ventaja respecto a otros competidores. «Cuando tienes una marca muy fuerte, es más difícil perder lineal porque la marca te lo está defendiendo, pero para eso nosotros también invertimos un montón de dinero en sostener esa marca, en innovación y en guardar ese lineal de manera relevante», detalla.

En cuanto al mercado español, Perversi dice que es uno de los más importantes para la compañía, no sólo por sus ventas sino por los centros de innovación y las fábricas que tiene; y que lo seguirá siendo en el contexto de la planificación centralizada para el continente que tienen en mente albergando por ejemplo los servicios europeos de back office.

Respecto a la fábrica de Parets, que la compañía acaba de cerrar, Perversi prefiere no entrar en detalles sobre su venta. Aunque, como el mismo dice, el hecho de tener un acuerdo de confidencialidad -"non disclouser agreement" en inglés- ya es de por sí una muestra de que han encontrado un potencial comprador con el que han entablado conversaciones.