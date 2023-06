¿Peajes en 2024? El Gobierno dice que la fecha no está fijada

El Gobierno y el PP se han vuelto a enredar en una disputa sobre los peajes en las autovías por la redacción de uno de los artículos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, la segunda página del plan recoge que España aprobará una Ley de Movilidad Sostenible que contemplará «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024».

Ese «a partir de 2024» es el que llevó ayer al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, a afirma que aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no lo cuente»,en el año 2024 se empezará a pagar por el uso de las autovías al estar «comprometido» en el plan. Por eso, Bravo pidió que cuando los ciudadanos tengan que pagar por usar las autovías el próximo año si ganan las elecciones, no se acuse a un Gobierno del PP de «subir los impuestos» porque éste es uno de los puntos incluido en el citado plan.

La fecha, abierta

Pero ese «a partir de 2024» no se interpreta del mismo modo desde el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), aseguran que lo que se prometió a la Comisión Europea, y así dicen lo aceptó Bruselas, es implantar los peajes a partir del año 2024, no concretamente en 2024. «Otra cosa es que luego Bruselas diga que lo tiene que hacer todo el mundo en X fecha, cosa que podría ser, pero que no estamos en eso de momento», añaden.

Desde el Mitma defienden que hay margen para plantear primero un modelo y luego plantear su aplicación de forma gradual. Pero, insisten, «es “a partir” de esa fecha», no el año que viene en concreto.

Desde el Gobierno vuelven a recalcar que nunca han ocultado nada en esto. «Siempre hemos dicho que se debe ir hacia ese modelo [el pago por uso de los autovías], pero que no lo hemos abordado aún porque no se da el contexto necesario ni el clima político para el consenso necesario para esto».

Ayer mismo, desde Santander, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de autopistas, Seopan, reclamó retomar lo antes posible la Ley de Movilidad Sostenible en la que se recogen los peajes para proceder a su implantación a la mayor brevedad. Esta norma se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral para el próximo 23 de julio. Por este motivo, decayó y ahora tiene que ser retomada en la Cámara Baja para su tramitación.

Preparativos

Aunque desde el PSOE aseguran que todavía no se han dado las circunstancias económicas precisas para aplicar los peajes, lo cierto es que en ningún momento ha dejado de trabajar en la cuestión. En agosto del pasado año, Ineco, la compañía de ingeniería pública que está desarrollando un estudio de alternativas del modelo de gestión y financiación de la red viaria por encargo del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), adjudicó a la consultora KPMG un contrato de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras para que le ayude con sus trabajos.