El Gobierno descarta implantar peajes a corto plazo

El Gobierno no sobrecargará el bolsillo de los conductores, muy castigado ya por los precios de los carburantes, con el coste adicional de los peajes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha asegurado hoy que aunque el Gobierno sigue estudiando cuáles son las mejores alternativas para sostener la red viaria de alta capacidad, “a corto plazo, difícilmente se podrá implementar” dada la difícil coyuntura económica actual.

En declaraciones a los medios tras inaugurar un foro sobre infraestructuras organizado por Deloitte y ABC, Sánchez ha asegurado que aunque el Ejecutivo no ha enterrado definitivamente la idea de implantar el pago por uso en las autovías tal y como se comprometió a hacer en el Plan de Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas para recibir los 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation, “en este entorno, hay que atender a la situación económica de uno de los sectores más afectados, que es el del transporte” y no parece que sea el momento más propicio para aplicar los peajes, ha explicado. Teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo quiere aplicar la medida con un consenso del resto de fuerzas políticas con el que tampoco cuenta, ha añadido la ministra.

La de hoy es la primera vez que desde el Gobierno se traslada públicamente y con tanta claridad que el debate sobre los peajes va a quedar de momento aparcado. Hasta ahora, Transportes había trasladado que seguían trabajando con vistas a presentar lo antes posible a los sectores afectados y al resto de partidos un modelo de pago por uso para las vías de alta capacidad. De hecho, en octubre pasado, la propia ministra aseguró que el modelo estaría listo “en unos meses” después de anunciar en septiembre que ya estaban trabajando en el mismo.

Necesidad

De esos estudios sobre la cuestión hechos hasta ahora, el Gobierno ha transmitido poco. La ministra ha asegurado en más de una ocasión que “no vamos a inventar nada” y ha insistido en que, ante todo, lo que no quieren es que genere agravios territoriales. “Queremos que sea [un sistema] justo y progresivo”, ha explicado. Sánchez ha insistido en varias ocasiones en que hay que ser “conscientes” del importante déficit de conservación que arrastran las carreteras españolas, que ha cifrado en unos 300 millones de euros anuales desde 2012. Un agujero que, como ha recordado, se va a incrementar tras la decisión del Gobierno de no renovar las concesiones de los peajes que han ido venciendo desde que el PSOE llegó a La Moncloa, y que suman ya 1.029 kilómetros. Desde el Gobierno consideran que el actual sistema de peajes “genera desequilibrios” territoriales, motivo por el que han tomado medidas correctoras como la no renovación de las concesiones que han vencido, el incremento desde el pasado 29 de julio las bonificaciones para el peaje de la AP-9 en Galicia y el aumento también en un 72% por parte del Mitma de los fondos para compensar estas tasas, según ha asegurado.

La posibilidad de implantar peajes en todas las vías de alta capacidad ha pasado por varias etapas en los últimos meses. En el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de mayo se incluye la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al “usuario pagador” y también del principio de “quien contamina paga”, explica el Ejecutivo. Tras el revuelo que suscito la publicitación de estos planes, el entonces ministros de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que lo único que querían con la inclusión de los mismos era “abordar el debate, no más. No hay nada más que intentar abrir un debate”. Pero con el cambio de titular en la cartera del Mitma, en el Gobierno se pasó de la etapa de discusión a la de planificación de unos peajes que suscitan un fuerte rechazo social y que ahora van a quedar por el momento en el congelador.