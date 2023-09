Planas cobra dos pensiones europeas que casi doblan la máxima española, además de su sueldo de ministro

Calviño enfila unos días claves para su futuro personal. Quiere salir de aquí (España) como sea. Ahora la apuesta es irse de gran jefa al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desde que llegó a Madrid en 2018 no ha parado de intentarlo. Primero, como comisaria española, pero se cruzó Sánchez, que quería para nuestro país uno de los cinco puestos que se designan en la Cumbre Europea y mandó para Bruselas a Borrell, como responsable de la política exterior de la UE. Luego, aspiró al Fondo Monetario Internacional (FMI)y a presidir el Eurogrupo. Nada salió. Pobre Nadia. A ver si ahora lo consigue. Por medio intentó colocar a su marido en Patrimonio Nacional y ya tiene a su hijo en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Si tampoco sale esto, y si Sánchez forma gobierno y está en el poder en julio del próximo año, cuando haya que designar al comisario europeo de nacionalidad española, siempre podrá optar a este puesto, que era lo que ella quería cuando se vino de Bruselas a Madrid en 2018, como paso previo para volver a la capital comunitaria en 2019. Mucho servir al país, pero con sus intereses personales por delante.

Como Luis Planas, que no se ha bajado de puestos políticos, bien aquí o bien allí (Bruselas) como eurócrata, desde 1982. Esto le permite disfrutar de dos pensiones. Según su declaración de bienes cobra lo siguiente: su sueldo como ministro, incluidos trienios, fue en 2022 de 80.701 euros; además, y esto es lo llamativo cobró dos pensiones. La primera, de la Comisión Europea y ascendió ese año a 45.477,42 euros, mientras que la segunda denominada “fondo voluntario pensiones del Parlamento Europeo” fue de 18.496,94; la suma de las dos supone para “el pensionado” Planas 5.331 euros al mes. Casi el doble de la pensión máxima en España y, si la cobras, no puedes trabajar. Entre unas cosas y otras el ministro de Agricultura en funciones obtuvo unos ingresos de más de 144.000 euros y pagó por IRPF 26.460 euros, menos del 20% de sus ingresos. Si Planas pusiese tanto interés en gestionar los asuntos del campo como habilidad demuestra en obtener sueldo y pensiones al mismo tiempo, el agro estaría de enhorabuena. De momento lo único que parece que no cobra es el “ingreso mínimo vital”.