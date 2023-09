¿Seguirá Luis Planas como ministro de Agricultura?

¿Quién se ocupará de dirigir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, suponiendo que en el futuro se mantenga esta misma denominación? Esta es la principal incógnita con la que comienza el nuevo curso de política agraria en España y va en línea con la situación política general que se vive en nuestro país. Primero, toca comprobar si, en una carambola, Alberto Núñez Feijóo logra formar Gobierno o, por el contrario, continúa en La Moncloa Pedro Sánchez. En este último supuesto, la segunda derivada sería si Planas sigue como ministro de Agricultura o este departamento tiene nuevo titular, ya que don Luis quiere cambiar y aspira a irse a Asuntos Exteriores. La tercera posibilidad es que haya una repetición electoral en enero, por lo que tendríamos a Luis Planas como ministro en funciones, por lo menos un semestre más. Por cierto, en estos días se celebra en Córdoba una reunión informal del Consejo Agrícola de la UE. Desde el Gobierno en funciones están intentando «vender» estos encuentros como algo muy importante, para lucimiento de su gestión y de los ministros correspondientes. Sin embargo, eso no se corresponde con la realidad. En primer lugar, cada semestre un Estado miembro de la UE asume la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros y en esos seis meses se celebra en el país en cuestión la habitual reunión informal de las diferentes formaciones del citado Consejo de Ministros. En segundo lugar, esos encuentros no tienen carácter decisorio, sino solo deliberante, o sea que no se toman acuerdos ni decisiones. En tercer lugar, lo que se hace es «turismo agrario y rural», y el tiempo dedicado a debates se reduce mucho; por ejemplo, en el caso que nos ocupa, a poco más de tres horas (durante la mañana del martes). No parece que sea mucho tiempo. Hay que recordar que el Gobierno español se encuentra en funciones, algo que suelen olvidar Luis Planas y sus «mariachis» y esa no es la mejor situación para hacer de motor de los debates. En conclusión, que la reunión de Córdoba es, como su propio nombre indica, un encuentro informal, ni más, ni menos.