PMI y señales inadvertidas

Stephen Jay Gould (1941-2002) fue un paleontólogo norteamericano, docente en Harvard durante gran parte de su vida profesional y un divulgador científico muy famoso que advertía de que «el mundo está lleno de señales que no percibimos». Sin llevarle la contraria, el liberal Mariano Anzano, experto económico aragonés, también influenciado por la Escuela de Toulouse, añade que «hay señales que no queremos percibir». Muchas, sin embargo, parecen claras.

Los PMI de la Eurozona, tanto manufacturero como del sector servicios, han vuelto a caer en el mes de agostopor tercer mes consecutivo y anuncian nubarrones económicos en el horizonte más inmediato. Los PMI son una serie de índices que miden la actividad en el sector privado y lo hacen con más rapidez que los indicadores oficiales. Standard & Poor’s y Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) son quiénes los elaboran para la zona euro y un índice por encima de 50 significa expansión y por debajo de 50 contracción de la actividad económica. Ayer hubo nuevos datos y el Índice HCOB PMI compuesto de actividad total cayó en agosto a 46,7 desde los 48,6 puntos de julio. Eso significa también que el ritmo de bajada, en los últimos tres meses, es el mayor desde noviembre de 2020 y, si se excluye el periodo de la pandemia, la caída es la más pronunciada desde marzo de 2013, en plena crisis de deuda soberana, con las primas de riesgo por las nubes.

Las cuatro grandes economías de la Eurozona –Alemania, Francia, Italia y España– han sufrido contracciones, según los datos de los PMI, aunque en los casos de Italia y España son marginales». No obstante, el PMI del sector servicios español cayó de los 52,8 puntos –expasión– en julio a los 49,3 en agosto –contracción– , lo que marca el final de una racha exspansiva de nueve meses consecutivos. Cyrus de la Rocha, economista jefe del HCOB, que ve probable que la desaceleración continúe en los próximos meses, apunta que estos datos «podrían arrojar dudas sobre la predicción del Banco de España, revisada al alza, de un PIB del 2,3%, sobre todo si hay una nueva caída de la actividad». Las señales, también para Sánchez, están ahí, el que avisa no es traidor, aunque no se perciban, como advertía Jay Gould.