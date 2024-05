El polémico vídeo que indigna a los padres del Colegio Mirabal por tildar de "esclavista" a Colón

El Colegio Mirabal, de Boadilla del Monte, utiliza para explicar el Descubrimiento de América a los alumnos de 5º de Primaria un polémico vídeo, a ritmo de reggaetón, en el que presenta a Colón como un esclavista. Esta falta absoluta de rigor ha indignado a los padres del centro cuyos hijos han recibido esta visión tan sesgada del acontecimiento histórico.

Y es que en concreto la letra dice cosas como "No amas a Yisus, te coloniso", "no hablas mi idioma, te coloniso", "no eres blanquito, te coloniso". También hace referencia a los Reyes Católicos, a los que les dedica las siguientes rimas: "Fernando, Isa, financia mi travesía. ¿Cuántos esclavos me vas a traer?... Los que quepan en el barco....entonces te doy tres".