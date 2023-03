¿Puede irse de viaje estando de baja laboral?

Despertarnos un día con fiebre y congestionados puede ocurrir en el momento menos esperado, impidiéndonos llevar a cabo actividades diarias comunes como hacer la compra o incluso no estar en condiciones de trabajar. En esta línea, una baja laboral es una situación en la que se encuentran aquellos "trabajadores impedidos temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo", según explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Durante este tiempo, el trabajador tendrá derecho a una pensión de incapacidad temporal, es decir, a una prestación económica que "cubre la pérdida de rentas" de éste cuando se produce una enfermedad o accidente como los previamente mencionados. No obstante, esta ayuda no es para siempre, sino que desde la Seguridad Social explican que este derecho puede ser denegado, cancelado o suspendido por diversos motivos:

Conducta fraudulenta por parte del beneficiario para obtener o conservar el beneficio.

por parte del beneficiario para obtener o conservar el beneficio. Asalariado o autónomo .

. Rechazo o abandono del tratamiento sin causa razonable.

sin causa razonable. El beneficiario que no asistió a una citación de los médicos adjuntos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras para un examen y un chequeo médico llevará a que el derecho se suspenda provisionalmente a la espera de la verificación de si esto estaba justificado. El procedimiento para suspender el derecho y sus efectos estará determinado por las regulaciones.

En esta línea, se puede observar que en lo que a viajes se refiere no existe ninguna especificación al respecto que prohíba desplazarse en este periodo. Entonces, ¿puede una persona viajar estando de baja?

A la pregunta de si un trabajador puede viajar o no estando de baja médica, esto dependerá de la gravedad de la dolencia que haya producido dicha incapacidad temporal para trabajar. En el caso de que una persona sufra depresión, ansiedad o incluso estrés, un viaje puede resultar beneficioso, contribuyendo a la recuperación del paciente. No obstante, existen otros supuestos como una lesión que impida caminar al trabajador o una infección grave contagiosa en las que un viaje puede retrasar esta recuperación, siendo necesario no realizar ningún desplazamiento que pueda provocar un empeoramiento en la salud del paciente.

Lo primordial en estos casos es la pronta recuperación del trabajador, por lo que se deberán utilizar todos los medios posibles para que eso ocurra. Además, desde el blog de Mapfre señalan que "el paciente puede viajar estando de baja siempre bajo su propia responsabilidad y en el supuesto de que no esté contraindicado por un profesional médico".

A pesar de que será responsabilidad del trabajador, se recomienda solicitar una autorización por parte del médico que esté realizando el seguimiento de la dolencia en cuestión, y que este se remita a los centros de inspección médica para cambiar las citas que puedan coincidir durante los días de viaje. Sin embargo, Mapfre recuerda que la Seguridad Social "no está obligada" a omitir las citas durante este periodo, aunque se podrá hacer dicho requerimiento con una antelación mínima de cuatro días hábiles.

Asimismo, aunque el trabajador obtenga ese permiso, este blog también explica que deberá "comprometerse a no realizar ninguna actividad que empeore su situación, así como a acudir a las citaciones que establezca el centro sanitario o las mutuas colaboradoras a la vuelta".