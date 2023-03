¿Puedo comprar un piso siendo menor de edad?

Querer y no poder comprar una vivienda es la cruda realidad a la que se enfrentan muchas personas en nuestro país, sobre todo los más jóvenes, ya que su situación económica y una vida cada vez más cara les impide convertirse en propietarios, pese a que uno de cada cuatro quieren serlo, según un informe publicado por el portal inmobiliario Fotocasa.

En este sentido, el número de jóvenes que tiene una vivienda en propiedad es cada vez menor, ya que "sólo el 36% de los hogares menores de 35 años son ahora propietarios"; frente al 70% que mostraba hace diez años, tal y como muestran los últimos datos publicados por el Banco de España. Tanto es así, que desde Fotocasa explican que los jóvenes deben ahorrar durante casi 14 años para pagar la entrada de una casa.

Pese a ello, el interés de este colectivo por comprar una casa no para de crecer, ya que casi la mitad de los jóvenes considera que alquilar un inmueble es un malgasto de dinero. No obstante, la adquisición de un inmueble supone un gran desembolso de dinero -sobre todo por el elevado precio de la vivienda-, al que no todos pueden hacer frente. Sin embargo, recibir una herencia o unos ingresos inesperados pueden dotar a los jóvenes e incluso menores de edad del capital suficiente para convertirse en propietarios. Pero, ¿puede un menor de 18 años adquirir un inmueble de forma legal?

Comprar una casa siendo menor de edad es casi imposible, aunque la legislación vigente contempla que un menor puede ser propietario de un inmueble. En este sentido, "cualquier persona tiene capacidad jurídica para la apropiación" independientemente de la edad que tenga.

En el caso de que el menor de edad, de entre 16 y 18 años, esté emancipado, es decir, que viva de forma independiente con el consentimiento expreso de sus progenitores o por una decisión judicial; este podrá comprar una vivienda sin el consentimiento de sus padres.

No obstante, aquellos que no lo estén, podrán adquirir una vivienda a su nombre, aunque necesitarán el permiso de sus padres o tutores legales para hacerlo; y ademas deberán estar presentes ante notario cuando se firme el contrato de compraventa. En el caso de que sea una vivienda heredada, estos menores de edad no emancipados también necesitarán representación legal y la vivienda se inscribirá en el Registro de la Propiedad a su nombre.

¿Los menores pueden solicitar una hipoteca?

A pesar de que los menores de edad pueden ser titulares de una vivienda, para solicitar un crédito hipotecario necesitarán un "complemento de capacidad", independientemente de si están emancipados como no. Este es un documento que "recoge el consentimiento explícito de los progenitores para solicitar el préstamo hipotecario", explican desde el portal inmobiliario. En el caso de querer cancelar la hipoteca antes de tiempo, los menores de edad emancipados no necesitarán el permiso de sus padres, pero los no emancipados sí.

Sin embargo esta opción no es común, ya que tener al menos 25 años es uno de los requisitos que establecen los bancos para conceder este préstamo, para asegurarse que los solicitantes tengan estabilidad financiera y ahorros.