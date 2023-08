¿Puedo tener un armario en mi plaza de garaje?

Las viviendas suelen venir acompañadas de una serie de servicios comunes a todas como puede ser un trastero, un jardín o incluso un garaje, entre otros. Tanto es así, que seis de cada diez españoles cuentan con una plaza de garaje en su casa. La principal función de estas plazas es aparcar el coche en ellas, pero, ¿se le pueden dar otro uso en una comunidad de vecinos? ¿Puedo poner muebles en estas?

Las plazas de garaje que pertenecen a la comunidad de vecinos son zonas comunes de la comunidad aunque de uso privativo, es decir, su "propiedad pertenece a la comunidad de vecinos pero cuyo uso corresponde a un solo propietario", explican desde el portal inmobiliario Fotocasa.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula la utilización de las plazas de garaje al vivir en una comunidad de vecinos. No obstante, dicha normativa no prohíbe explícitamente poner muebles de almacenamiento en un garaje. Además, al tratarse de una zona común de uso privado cada propietario podrá hacer lo que considere oportuno, siempre y cuando "no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario", tal y como establece el artículo 7 de la LPH.

En esta línea, el artículo 7.2 de la misma normativa prohíbe al propietario desarrollar en una plaza de garaje actividades prohibidas en los estatutos, "que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

No obstante, antes de colocar un mueble en la plaza de garaje se deberán consultar los estatutos de la comunidad de propietarios, ya que estos sí que podrán prohibirlo, prevaleciendo lo que se dictamine en ellos.

"Muchos estatutos de la comunidad sí que prohíben destinar las plazas de aparcamiento a cualquier otra cosa que no sea su función, que es la de estacionar vehículos. La razón principal es que, en caso de que haya algún tipo de problema puede que el seguro cubra los daños y/o desperfectos ocasionados, al considerar que una plaza de garaje no es lugar para almacenar cosas", explica el portal inmobiliario.

Ante este escenario y para evitar problemas con el resto de los propietarios, es importante hablar con el presidente de la comunidad para asegurarse de sí se pueden poner muebles de almacenamiento o no en la plaza de garaje. Además, también se podrá exponer la posibilidad de cambiar los estatutos de la comunidad, para que permitan colocar estos muebles.