Puertos del Estado aprueba la destitución del alto cargo señalado por el "caso Koldo"

El Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado hoy la destitución del secretario general del organismo público, Álvaro Sánchez Manzanares, señalado por las investigaciones como el responsable de haber tramitado la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos al que se vincula con una presunta trama de pago de comisiones ilegales para conseguir estos contratos.

La salida de Sánchez Manzanares se produce, según Puertos del Estado, por "pérdida de confianza en su trabajo", el mismo motivo que ayer argumentó también el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cuando filtró la inminente destitución del cargo.

Puertos del Estado ha informado de que ha proporcionado toda la documentación e información solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) relacionada con el contrato de compra de mascarillas en 2020, "sin que haya derivado en la investigación imputación alguna de las personas que participaron en la tramitación del citado contrato".

En 2020, el Organismo Público Puertos del Estado procedió a la tramitación por vía de emergencia prevista en el Real Decreto-ley 7/2020 a la adquisición de 8 millones de mascarillas, para su posterior distribución a otros organismos del sector del transporte. El objetivo era que sectores considerados esenciales para la economía española recibiesen las medidas de protección necesarias para seguir con su actividad crucial, tanto el abastecimiento de mercancías como los desplazamientos de ciudadanos por causa mayor. Estos contratos, según la empresa, "fueron auditados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas. Con todo, Puertos del Estado seguirá colaborando al máximo posible con todas las instancias de los poderes públicos encargadas de realizar trabajos de control y auditoría", según concluye.

Relación

La Audiencia Nacional implica a Sánchez Manzanares en una «relación directa y personal» con Koldo García. La Guardia Civil sospecha que podría ser «Alvarito» –como se ha recogido en sus grabaciones de la investigación–, al que consideran fundamental para «ejercer su influencia» sobre el contrato que adjudicó Puertos del Estado en favor de Soluciones de Gestión y del empresario Víctor de Aldama, uno de los supuestos cabecillas de los imputados.

El auto judicial asegura que, presuntamente, «participó en la adjudicación» del contrato y firmó la «declaración de usuario final», en la que se acordaba la contratación de las mascarillas.

El sumario también apunta que, además de la relación directa que mantenía con Koldo –al que conocía por ser vocal de su consejo rector–, Sánchez Manzanares sería el «interlocutor» de Aldama, al que se concedió «un pase especial» para moverse a su antojo por el Ministerio.

La Guardia Civil centra sus acusaciones en una llamada efectuada el pasado 2 de noviembre por el exasesor de Ábalos y que mantuvo con alguien a quien se refirió como «Alvarito» y que «en ese momento estaba haciendo uso de un terminal a nombre de Puertos del Estado», apunta el informe de la UCO. En dicha conversación, Koldo García le solicitó una cita para hacerle «una consulta política», por lo que los investigadores interpretan que «su interlocutor podría ser un alto cargo político de este organismo». Algo que constatan el 7 de noviembre, cuando el dispositivo de localización instalado en la moto de Koldo García le ubicó durante 55 minutos en la avenida donde se encuentran las oficinas de Puertos del Estado, por lo que la Guardia Civil interpreta que mantuvo un encuentro con su interlocutor.

En dicha conversación, el exasesor de Ábalos preguntó «qué tal» con el actual ministro y su interlocutor respondió: «Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien». Aunque la UCO no ha podido demostrar que el contacto sea Sánchez Manzanares, sí explicita en su informe que «podría tratarse» de este alto cargo.

En un primer momento, la Guardia Civil barajó que la persona de contacto podría ser el actual presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, pero lo descartaron ya que el 28 de noviembre, Koldo mencionó en otra conversación que esperaba que hiciesen a su interlocutor presidente de la institución, de modo que «no podía ser el que actualmente ocupa el cargo».

El lunes trascendió que la Agencia Tributaria (AEAT) advirtió en un informe elaborado sobre la trama del «caso Koldo» del pasado 2 de febrero de las «importantes contradicciones» entre la versión ofrecida por Puertos del Estado y la que dio Soluciones de Gestión. Mientras Puertos negaba conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama, la empresa aportó pruebas en las que señala que sí mantuvo una reunión con el ente público.