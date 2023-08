¿Qué es y cómo se calcula la base reguladora de la pensión de jubilación en 2023?

Calcular la pensión de jubilación no es una tarea sencilla. Entre los factores que influyen están: el número de años cotizados a la Seguridad Social durante la vida laboral; la evolución de los salarios y las bases de cotización; la edad de acceso a la jubilación, que está aumentando; la evolución futura de la esperanza de vida; y la inflación, ya que la revaloración de las pensiones queda ligada a la inflación media (IPC) registrada el año anterior. Antes de hacer las cuentas hay que conocer varios términos, empezando por la diferencia entre base de cotización y base reguladora.

Qué es la base de cotización

La base de cotización se calcula en base a la remuneración mensual bruta que recibe un trabajador. Incluye las pagas extra prorrateadas, ya que se tienen en cuenta 12 bases de cotización al año, y otros conceptos como horas extra, vacaciones no disfrutadas, etc. En la base de cotización no se incluyen dietas y otros conceptos como gastos de transporte.

La Seguridad Social fija cada año unos topes máximos y mínimos para las bases de cotización de las diferentes categorías profesionales y sobre ellas, aplicándoles unos tipos de cotización, se calculan las cotizaciones sociales (cuotas de cotización). Estas son las cantidades que deben aportar al mes tanto las empresas como los trabajadores y que sirven para financiar el sistema público de pensiones de reparto. La base de cotización aparece reflejada en la nómina mensual y también puede consultarla descargando su vida laboral.

Qué es la base reguladora y cómo se calcula

Por su parte, la base reguladora es la cuantía que se emplea para determinar las prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Es decir, es uno de los factores que sirven para calcular el importe de su pensión y se calcula en función de las bases de cotización del solicitante.

Para todas las personas que se jubilen a partir de 2022, y por lo tanto también para aquellas que se jubilen en 2023, se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotización previos a la fecha del hecho causante (normalmente, el día de cese en la actividad laboral), es decir 300 meses de cotización. La base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años) anteriores al mes previo en el que se causa el derecho a la prestación.

La reforma de las pensiones desplegará progresivamente un modelo dual para el cálculo de la pensión que permitirá elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años de cotización, descartando en este caso los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2026 a 2037, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Cálculo de la pensión

Para calcular la pensión que recibirá, deberá aplicar a la cuantía obtenida como base reguladora un porcentaje que depende de los años cotizados. Partiendo de una escala que comienza con el 50% de la pensión para los que tan solo hayan cotizado el mínimo (15 años), hasta el 100% para los que haya cotizado 36 años y 6 meses en 2023. A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder al 100%.

Una vez calculada la pensión de jubilación, si esta estuviera por debajo de la pensión mínima establecida cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede ser complementada con un complemento de mínimos, siempre que se acrediten ciertos requisitos.

Esta cuantía también se puede ver incrementada con un porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, es decir, se contemplan incentivos para quienes decidan demorar su jubilación, al igual que existen coeficientes reductores en el caso de jubilaciones anticipadas y otros supuestos.