Por qué no debes usar las cajas de autopago del supermercado: podrías tener problemas legales

El 80% de los supermercados en la actualidad tiene un modelo híbrido para pagar: cajas con personas (las denominadas cajeras) y cajas de autopago. También hay una pequeña cifra de cadenas en Suiza y otros países europeos en los que ya no existe la figura del típico puesto de cajeras, pues solo funcionan con máquinas de autopago.

Estas cajas de autopago suelen tener menos cola de personas, por lo que suelen ser más rápidas y eficaces. Sin embargo, aun hay muchas personas que se niegan a utilizarlas pese a que sean una opción que aporten más libertad y privacidad al usuario. La principal razón por la que muchos no usan este tipo de máquinas es porque sustituyen puestos de trabajo. Cuando se comenzó a implantar en España esta nueva tecnología, hace ya más de una década, hubo muchas huelgas y protestas en el sector por los despidos que hubo como consecuencia de la instalación de estas nuevas cajas. No obstante, existen más motivos por los que no se deberían usar estás máquinas de autopago. Pues podrían ocasionar problemas legales.

Las máquinas de autopago pueden fallar

Los despidos de personas no es el único motivo por el que muchos clientes no usan las máquinas de autopago. Sino también porque fallan mucho, pues los humanos no son solo los únicos que cometen errores. Concretamente, en Estados Unidos, muchas personas son las que han protestado a través de redes sociales porque han sido acusados de robo debido a un error de la máquina de autopago.

Esto se debe a que la máquina de autopago no añade al ticket ciertos productos aunque aparentemente parezca que sí los ha escaneado. El cliente guarda el artículo en la bolsa porque piensa que está cobrado y el personal del supermercado cree que en realidad está robando. Así lo recoge Lindsey Granados, una abogada estadounidense en su cuenta de TikTok que defiende a varias personas que les ha ocurrido esto: "Esas máquinas son defectuosas en muchos sentidos y no son sensibles a las particularidades. Además, lamentablemente, no escanean productos de vez en cuando".

No obstante, la tecnología avanza y ahora hay nuevas máquinas que son capaces de detectar si el producto introducido en la bolsa es distinto al escaneado o si se ha guardado un artículo en la bolsa que directamente no ha sido escaneado. Pues estas máquinas de autopago son utilizadas por muchos ladrones. Sin embargo, esta nueva tecnología no ha llegado a todos los establecimientos. Además, muchas máquinas tampoco se actualizan con el paso de los años, por lo que podrían ocasionar más problemas para el cliente que decida usarlas. Debido a esto, la abogada aconseja utilizar solo las cajas que cuenten con una persona al mando. Solo así se podrá evitar ser acusado de estar robando en un supermercado.