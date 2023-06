El revolucionario sistema suizo para hacer la compra que en España haría "quebrar" a los supermercados

TikTok nunca deja de sorprender y es que a través de vídeos cortos, es la herramienta perfecta para conocer cómo son diversas situaciones cotidianas en otros países. En este caso en Suiza. Gracias al tiktoker Jenaro Wilhelm, otros usuarios de la aplicación han conocido la innovadora manera de comprar en un supermercado de su país.

"Por cosas como esta, amo Suiza", explica el autor del vídeo en el título. Y es que muestra una realidad paralela que en España aun no se estila con mucha frecuencia. En la cadena de supermercados Migros, no existen los cajeros, sino que son los propios clientes los que pasan los códigos de barras de cada producto que compran.

"Si eso estuviera en España caería en quiebra en un mes"

El método es sencillo, cuando llegan al supermercado han de registrar una tarjeta de crédito de donde luego se les cobrará la compra. A continuación cogen un escáner de códigos por el que irán pasando todos los productos. Además, pueden ver el precio de los artículos y sino les convence, pueden eliminarlo del aparato.

A medida que van haciendo la compra, también pueden ver cuánto llevan gastado para así poder ajustarse al presupuesto. Al final, pasan un último código de barras como explican, dejan el escáner y se dirigen al cajero automático para pagar su compra.

Según el tiktoker, "es confianza plena en sus clientes". Sin embargo, el resto se usuarios no opinan lo mismo, muchos creen que es una cuestión de "educación".

Otros creen que si esta medida se implanta en España "quebraría en un mes". No obstante, lo que muchos no saben y alertan otros usuarios, es que esta medida ya está implantada en algunos Alcampo y Carrefour de las grandes ciudades como son Madrid y Barcelona. Entre los distintos comentarios, también hay opiniones de personas que no les gusta este sistema. Pues piensan en la cantidad de trabajos que se perderían, como los cajeros.

El vídeo ya tiene más de 170.000 'me gusta' y multitud de comentarios con opiniones muy dispares, aunque sobre todo destacan aquellos que creen que este sistema no funcionaría en España. Sin embargo, desconocen que algunos supermercados en nuestro país ya lo utilizan.