¿Por qué los jóvenes prefieren tiempo libre antes que un mayor sueldo?

Es un tema muy comentado en la actualidad: las prioridades de las nuevas generaciones han cambiado. Si los baby boomers vivían para trabajar, hoy los millennials trabajan para vivir; un cambio que, poco a poco, se va extendiendo a todas las edades.

Parte de la explicación radica en el bienestar en el que han vivido los millennials. Si partimos de la Pirámide del psicólogo Abraham Maslow, podemos entender que hay una jerarquía en la prioridad según nuestras necesidades: tras cubrir la subsistencia y la seguridad, vamos buscando pertenencia, reconocimiento y auto-realización. Pues bien, las nuevas generaciones se han criado con los niveles básicos cubiertos por sus padres, incluso en edades adultas, y esto hace que se centren en la auto-realización como finalidad prioritaria.

Además, han visto en sus padres y, por lo tanto, aprendido por modelaje, que la dedicación al trabajo ha sido incompatible con estar presentes con los hijos, por lo que aspiran a tener una mayor disponibilidad para sí mismos, sus viajes y ocio o familia.

Una tercera razón es la incertidumbre sobre el trabajo y el mundo, en general, que hace pensar más en un relativismo como filosofía existencial y aprovechar el momento ante la falta de certezas y horizontes definidos. Junto a ello se encuentra la digitalización de las tareas, que hacen que la relación de las personas con el trabajo sea diferente a la que había hace cien años, cincuenta o incluso veinte. Si antes el presentismo era imprescindible, hoy la orientación a resultados es la clave y eso pasa por la flexibilidad laboral.

Por último, y no menos importante, está la relación entre un mejor sueldo y una mayor retribución neta. Ganar más no significa cobrar más, sino tener más retención impositiva, algo que también miran a fondo estas generaciones y que les lleva a pensar si compensa o no.

Estas son algunas razones para entender por qué las nuevas generaciones lideran la priorización de tiempo libre a más sueldo y por qué demandan flexibilidad y más orientación a resultados frente al presentismo clásico. Unas características que toda compañía debe tener en cuenta para retener y atraer talento.

Isabel Aranda es profesora de EAE Business School