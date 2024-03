¿Qué es el Pacto de Mayo de Milei?

En su reciente discurso ante el Congreso argentino, Javier Milei le propuso a la oposición un acuerdo histórico para cambiar de raíz el marco institucional de Argentina . Lo ha denominado el «Pacto de Mayo» y consistiría en diez puntos clave (o «mandamientos») que a partir de ese momento deberían regir la interacción entre el Estado y sus ciudadanos. Una refundación constitución o, como lo ha descrito Milei, un nuevo contrato social. ¿Cuáles son esos diez puntos?

1/ La inviolabilidad de la propiedad privada.

2/ El equilibrio fiscal innegociable.

3/ La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PIB.

4/ Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5/ La reconfiguración del modelo de financiación de las provincias.

6/ El compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7/ Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8/ Una reforma del sistema de pensiones que permita, a quienes así lo prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9/ Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y alinee los intereses de los representantes y los representados.

10/ La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

En pocas palabras, Milei propone una auténtica revolución política, social y económica para sacar al país de la decadencia a la que ha sido condenada por el peronismo desde hace décadas. No será sencillo: no solo porque el peronismo se niega frontalmente a ello, sino porque la alternativa tradicional al peronismo (el llamado radicalismo) también se opone a ello aunque no lo verbalice. Son la casta política del país y se niegan a desmontar los privilegios intervencionistas con los que han parasitado y arruinado a los argentinos. Ojalá, empero, el apoyo ciudadano permita que Milei tenga éxito a la hora de reducir significativamente el tamaño del sector público y, al hacerlo, le muestre al resto del mundo que un Estado mucho más pequeño y mucho menos oneroso

es posible.