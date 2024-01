Requisitos para cobrar una pensión de jubilación en 2024 pese a no haber cotizado lo suficiente

¿Qué ocurre si no he cotizado el mínimo de 15 años necesarios para acceder a una pensión contributiva de jubilación? Para esos casos, el sistema contempla una pensión de jubilación, pero en este caso de carácter no contributivo, para todas aquellas personas mayores de 65 años que no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo suficiente, y carecen de rentas. Estas son las condiciones que hay que cumplir para acceder a esta prestación en 2024 y sus cuantías tras la subida anual.

Requisitos

En el caso de la pensión no contributiva de jubilación, es necesario tener 65 años o más y residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 años y los 65 años. De este periodo, dos años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

El resto de requisitos son comunes a la pensión no contributiva de jubilación y de invalidez. Estos son:

-Las rentas o ingresos en cómputo anual para 2024 deben ser inferiores a 7.250,60 euros anuales.

-Si se convive con familiares las cuantías se elevan. En el caso de que el solicitante conviva solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos):

Para dos convivientes la cantidad límite es 12.326,02 euros.

la cantidad límite es 12.326,02 euros. Para tres , los ingresos máximos anuales son 17.401,44 euros.

, los ingresos máximos anuales son 17.401,44 euros. A partir de cuatro, 22.476,86 euros.

-Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra en concreto alguno de sus padres o hijos las cifras aumentan aún más:

Con dos convivientes, la cifra límite es 30.815,05 euros.

Con tres, las rentas máximas no deben superar los 43.503,60 euros.

Con cuatro convivientes, el límite de ingresos se sitúa en 56.192,15 euros.

¿Cuánto se cobra?

En 2024, la revalorización generalizada para todas las pensiones contributivas es del 3,8%, conforme a la inflación media interanual. No obstante, las mínimas contributivas y las no contributivas suben por encima de esta tasa para garantizar su suficiencia. En concreto, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementan un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hacen entre un 5,3% y un 6,9%, a excepción de tres casos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que suben un 14%, y la prestación especial de orfandad, que sube un 8%

Tras aplicar la subida del 6,9%, las nuevas cuantías para las pensiones no contributivas de jubilación son:

-Pensión no contributiva de jubilación íntegra: en 2023, 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año); en 2024, 517,90 euros mensuales (7.250,60 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación del 25% (la mínima): en 2023, 121,15 euros mensuales (1.696,14 euros al año); en 2024, 129,48 euros mensuales (1.812,65 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 411,92 euros al mes (5.766,86 euros anuales); en 2024, 440,22 euros mensuales (6.163,01 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación con tres beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 387,69 euros al mes (5.427,63 euros al año); en 2024, 414,32 euros mensuales (5.800,48 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación con cuatro beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 375,57 euros al mes (5.258,02 euros al año); en 2024, 401,37 euros mensuales (5.619,22 euros).