¿Sabías que tu nómina es un tesoro para los bancos?

Es interesante destacar que con la llegada de la banca online y móvil , no es necesario vincular la nómina para tener buenas condiciones. Bancos como BBVA, ofrecen cuentas online gratuitas en las que, aunque no domiciliemos el sueldo, estaremos exentos de pagar comisiones de administración, mantenimiento o por transferencias nacionales e internacionales en la zona euro.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de cambiar de banco

Para aquellos que quieran cambiar su nómina de banco, se aconseja tener en cuenta también otros aspectos y no dejarse llevar solo por los regalos o las ventajas que ofrecen.

Es importante elegir un banco en el que podamos retirar efectivo gratuitamente de una amplia red de cajeros, con una buena atención al cliente en oficinas, por teléfono, por e-mail, WhatsApp, etc., que no nos cobren comisiones por transferencias, tanto nacionales como internacionales en la zona euro, que no nos suponga un coste de mantenimiento o administración, etc. Básicamente, conocer cuál es nuestra operativa habitual y asegurarnos de que no suponga costes.