El sector aéreo amenaza con un paro general en verano

El verano se calienta en el sector aéreo. Los sindicatos amenazan con un paro general en protesta por los abusivos servicios mínimos que, según denuncian, decreta sistemáticamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) cada vez que convocan movilizaciones y que, según entienden, les impide ejercer su derecho fundamental a la huelga. El anuncio lo ha realizado Javier Fernández-Picazo, secretario general del sindicato mayoritario de pilotos, Sepla; que ha asegurado que el malestar por esta cuestión es generalizado en el sector y que ya ha habido contactos entre las organizaciones sindicales de los diferentes colectivos para convocar las protestas.

Fernández-Picazo ha denunciado que, a pesar de que en los últimos años hasta catorce sentencias de la Audiencia Nacional les han dado la razón y han declarado nulos los servicios mínimos que había declarado con anterioridad el Mitma, el ministerio "ha seguido publicando servicios mínimos similares". Ante ello, el Sepla ha optado por solicitar a la Audiencia Nacional medidas cautelares para que anule de forma inmediata los servicios mínimos que afectan a casi al 90% de los vuelos en la huelga indefinida que ahora mismo mantienen los pilotos de Air Nostrum. Un camino que también seguirán muy probablemente en el caso de los ochos días de movilizaciones convocados en Air Europa por sus pilotos para los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de mayo y el 1 y 2 de junio, que se temen se vean sometidos también muy probablemente a unos servicios mínimos parecidos.

Según ha denunciado Manuel Reyes, representante de Sepla en Air Nostrum, este tipo de servicios mínimos lo que hacen es "cronificar los conflictos". Reyes ha explicado que, al ser tan elevados, en su caso, IAG logra recolocar a todos los pasajeros afectados por la huelga, que no tiene así ningún efecto, con lo que las aerolíneas "no se sienten presionadas para negociar" sus reivindicaciones, lo que vulnera su derecho fundamental a la huelga y cronifica los conflictos en perjuicio de los viajeros a los que se quiere beneficiar "porque no sabe si podrá volar o no". Tanto los pilotos de Air Nostrum como los de Air Europa reclaman una actualización del IPC después de once años con los salarios congelados en el caso de los primeros y mínimas actualizaciones en el de los segundos.

Al final, ha resumido Reyes, lo que ocurre es que, en su caso, los únicos que pierden cuando convocan huelga son ellos, porque dejan de ingresar parte de su salario mientras que para las compañías no hay impacto económico y los pasajeros siguen volando.

Más descontento

Sepla asegura que su malestar con los servicios mínimos lo comparten otros colectivos del sector como los controladores, los técnicos de mantenimiento y los tripulantes de cabina (TCP). Por eso, su intención es agrupar a todo el sector aéreo e impulsar protestas en verano para denunciar la situación. Aunque fuentes del sindicato añaden que su intención es sumar si se posible a sindicatos de otros colectivos de otros medios de transporte ya que, según denuncian, también padecen el mismo problema.

Desde el Sepla, no obstante, han tendido la mano al ministerio para evitar que el malestar llegue a mayores. "Queremos dar al ministerio la capacidad de recapacitar, de que vea que lo que pedimos es justo y que los trabajadores del transporte aéreo tenemos derecho a la huelga", ha explicado Fernández-Picazo. "Entendemos que la conectividad y el sector turístico son fundamentales y que somos responsables a la hora de mantenerlo. Pero pedimos que se nos escuche, que el Mitma recapacite, y no queremos adelantarnos", ha añadido.