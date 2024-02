¿El seguro de mercancías cubre los daños que puedan producirse en casos de huelga? Así puede afectar a agricultores y ganaderos

El bróker de seguros Marsh ha lanzado una advertencia este viernes que podría afectar al sector de agricultores y ganaderos en plena oleada de protestas y reivindicaciones por la crisis del campo. Y es que, según han explicado desde la compañía, el seguro de mercancías no cubre todos los supuestos en casos de huelgas y movilizaciones. Actos como los que están protagonizando estos días agricultores y ganaderos, y a los que se prevé que parte de los transportistas se unan en las convocatorias de este sábado. En este sentido, hay que añadir que estos seguros pueden ser contratados por los cargadores (fabricantes, distribuidores o traders), pero también los transportistas y transitarios pueden hacerlo por cuenta ajena para cubrir el interés que tienen sus clientes sobre la carga, tal y como han transmitido desde Marsh.

En concreto, las pólizas cubren los daños y/o pérdidas que sufren las mercancías durante su transporte, pudiendo abarcar (o no) los derivados de las huelgas. Sin embargo, en ningún caso son "automáticos ni cubren todos los posibles escenarios", puntualizan desde Marsh. De hecho, lo que suele ocurrir es que incorporan las que se denominan condiciones inglesas (Institute Cargo Clauses o ICC), que son estandarizadas y funcionan en todo el mundo, pero las cuales, a su vez, deben ser aceptadas expresamente por los asegurados.

Así, las modalidades que se corresponden con los niveles más básicos (ICC A, B o C) no incluyen los daños y/o pérdidas derivados de huelgas o cierres patronales, aunque permiten contratar este servicio por separado. Tampoco cubren aquellos derivados del "mero paro" o cese de actividad. Un ejemplo correspondiente a este caso concreto podría ser una mercancía que no es recogida en origen o parada dentro de un camión.

En cambio, sí se contemplaría el daño en los casos en los que la mercancía haya sufrido desperfectos en un supuesto que esté cubierto por la póliza, como puede ser un incendio causado por un piquete, o la manipulación de un equipo de frío o similares por parte de un huelguista, explican desde la compañía. Por otro lado, tampoco quedan cubiertas las demoras o retrasos derivados de la huelga ni los daños que pudieran originarse a raíz de dichos retrasos, ni siquiera cuando la mercancía está congelada o refrigerada.

Con todo ello, se puede apreciar, tal y como expresaban desde Marsh España, que se trata de "un asunto complejo, dado que las coberturas son limitadas". Además, en muchos de los casos, el perjuicio deriva de la parada, sin que se produzcan en sí daños materiales, más allá de los causados por el paso del tiempo, como sucede en el caso de mercancías perecederas, por ejemplo.