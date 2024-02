Agricultores y transportistas se concentrarán en la tarde del sábado frente al estadio Metropolitano de Madrid para ratificar sus protestas

Agricultores y transportistas aunarán fuerzas este sábado ante el estado Metropolitano de Madrid, el punto de encuentro que han acorado para ratificar sus protestas. En concreto, la Plataforma 6F ha llamado a votar este sábado a las 17:00h para que los agricultores decidan si paralizan las manifestaciones o continúa la huelga masiva. Por su parte, los transportistas también acudirán para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad "junto con el sector primario". Con esta votación simbólica el transporte y el sector primario quieren demostrar la unidad y transversalidad de las protestas que se ha organizado de forma independiente vía WhatsApp y Telegram, frente a las acusaciones que las vinculan a la derecha.

"Este sábado 10F en Avda. Luis Aragonés 4 en Madrid, el pueblo español vivirá una votación masiva a mano alzada sobre si paralizar o continuar la huelga masiva", reza el mensaje publicado por la Plataforma 6F en su perfil de la red social X. La asociación ha llamado a que caravanas de vehículos corten el tráfico y los acceso a Madrid desde la medianoche del viernes y durante toda la jornada del sábado. Su objetivo es llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado este viernes de que "no van a permitir" que las protestas con tractoradas y cortes de carreteras que se han estado produciendo en varias comunidades autónomas, lleguen a la sede socialista.

Esta asociación agraria ha advertido de que las marchas "van a seguir", por lo que "no van a parar" de concentrarse y manifestarse a lo largo de todo el territorio, después de hoy tuvieran previsto concentrarse frente a todas las Delegaciones de Gobierno de cada comunidad autónoma. Asimismo, la organización ha subrayado que la Policía Nacional ha paralizado la "marcha pacífica" de los agricultores y transportistas a 20 kilómetros de Valladolid, debido a la gala de los Premios Goya 2024, que se celebrarán este sábado, ya que, según ellos, "temen que la repercusión mediática se utiliza para ganar visibilidad, algo que, evidentemente, no es cierto". La Plataforma 6F también ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "no se quede en palabras vacías" la cuestión de defender en Bruselas la simplificación de la Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera autónomos y pymes, impulsa desde mañana sábado una huelga indefinida como protesta por unas condiciones en el sector que están "arruinando" a los conductores. El presidente de la agrupación, Manuel Hernández, ha llamado a la movilización para defender "un precio justo en el transporte", que los trabajadores tengan "un convenio único" y un "salario digno", así como "una representación a la que la vote el sector, y que no se la acrediten las asociaciones".

La Plataforma no está representada en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano interlocutor del sector con el Gobierno, que se ha reunido esta semana con el Ejecutivo y no secunda los paros. El presidente de la plataforma, que hace dos años promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución, ha criticado la "prepotencia" y la "soberbia" del Gobierno por sentarse solo con el CNTC "cuando ya saben lo que ocurrió en el 2022".

El sábado por la tarde, la plataforma ha convocado una reunión "nacional" frente al estadio Metropolitano de Madrid para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad "junto con el sector primario", que ya se ha movilizado esta semana en toda España. "No puede ser echarle más kilos a nuestros camiones para reventarlos, cuando nos van a pagar lo mismo y al final lo que hacen es ahorrarse camiones", ha dicho Hernández. El líder de la agrupación criticó asimismo "la imposición de tasas y aparatos en los motores por el tema de medioambiente, que no vamos a poder sostener ni soportar por el coste que va a suponer".