5 startups ayudan al ayuntamiento de Madrid a resolver sus retos en movilidad

“La tecnología tiene que ayudar a las ciudades a mejorar la calidad del aire, la movilidad sostenible y acercarse a los ciudadanos”. Lola Ortiz, directora general de planificación e infraestructura de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, argumentaba así porque el consistorio de la capital ha decidido sumarse a #ChallengeMyCity, una iniciativa que cuenta con fondos europeos y con la que las principales urbes europeas pueden confiar en startups para identificar y resolver algunos de sus retos en materia de movilidad sostenible.

Esta iniciativa está auspiciada por el European of Innovation and Technology (EIT), una comunidad europea cofinanciada por la UE que identifica retos que pueden resolverse con la innovación y a través de la colaboración de cuatro actores diferentes: empresas, centros de innovación, administraciones públicas y universidades.

Según Lluis Puerto, director de desarrollo de negocio de EIT Urban Mobility, la misión de este programa es “acelerar la transición a la movilidad urbana, sostenible, segura, inclusive, limpia e igualitaria”. De momento, el EIT, que tiene cuatro años de existencia, está presente ya en 50 ciudades europeas y cuenta con 300 entidades colaboradoras. Sus objetivos, para 2027, son haber ayudado al crecimiento de 750 startups y haber formado a 42.000 profesionales.

El reto de las ciudades

#ChallengeMyCity es una iniciativa de innovación abierta que se lleva a cabo en colaboración con las ciudades, teniendo en cuenta sus planes de inversión y los retos a los que se enfrenta cada uno de ellos.

Una vez identificados, se lleva a cabo un piloto de seis meses con ciertas startups para evaluar el impacto que las soluciones propuestas por estas empresas tienen en la ciudad. Sus gestores pueden, después de esos meses, valorar si ampliar la colaboración.

Imagen de turistas en bicicletas por la calle Alcala. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

5 startups en Madrid

En Madrid, el Ayuntamiento está centrando el piloto principalmente en las inmediaciones de la estación de Chamartín y de Plaza Castilla, aunque otras acciones se desarrollan en otras áreas de la ciudad.

Más concretamente, son 5 las startups que están ayudando al consistorio a intentar mejorar sus retos en materia de movilidad.

Por un lado, Smart point, un sistema de reparto de pedidos realizados a través de mensajería y comercio electrónico. La plataforma ha situado, repartidos por zonas estratégicas de la ciudad, puntos de entrega donde los repartidores pueden dejar varios paquetes a la vez. Los usuarios reciben un mensaje cuando su pedido se ha depositado y, a través de este mismo mensaje, podrán desbloquear y abrir el punto de recogida. Según la startup, desde que se ha puesto en marcha se ha experimentado una reducción 9 por ciento del tráfico logístico, lo que también ha reducido un 36% la acción contaminante de este tipo de transporte. Sus responsables también aseguran que se realizan el 100%de las entregas y que el nivel de satisfacción de los usuarios alcanza el 97%.

Mientras, Dashbike permite a los gestores del ayuntamiento conocer el estado de los carriles por los que circulan las bicicletas, gracias a la instalación, en la parte trasera de estos vehículos, de una pequeña cámara con la que se puede hacer un seguimiento de la infraestructura. Los responsables de la startup esperan que, gracias al empleo de la analítica los datos, se pueda reducir en un 29 por ciento la mortalidad de los ciclistas y aligerar un 50% la congestión tráfico.

Pensando también en las bicicletas, Vadecity apuesta por ofrecer aparcamientos seguros para estos vehículos y para patinetes. Además, en ese mismo estacionamiento se puede realizar la carga de estos micro vehículos. La apuesta es siempre situar estos aparcamientos en zonas intermodales, de manera que se facilite la interconexión con otros medios de transporte, tanto públicos como de modelo compartido.

Para favorecer también la recarga de estos micro vehículos, Solum apuesta por la instalación de unas placas solares en la propia acera, que son las que nutren de energía a las zonas de recarga de los vehículos. Las placas solares están testadas para que puedan ser pisadas por los peatones, para que no supongan un obstáculo para personas con movilidad o visión reducida y, sobre todo, para que se puedan instalar en un solo día, ya que al ser autónomas y no estar conectadas a la red eléctrica, no es necesario acometer ningún tipo de obra civil para su instalación.

Por último, Vianova es una plataforma de visualización y análisis de datos. De momento opera en la zona de la Puerta de Sol. Gracias a los datos anonimizados que recoge una antena del operador de Orange, el ayuntamiento puede saber en todo momento cuántas personas transitan por el kilómetro cero de la ciudad y las calles aledañas. Esto permite el control del flujo peatonal y la micro movilidad compartida, lo que abre la puerta a tomar medidas en tiempo real para evitar incidentes y mejorar la movilidad en la zona.