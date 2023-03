La economía digital supone el 22,6% del PIB en España

La economía digital supone ya el 22,6% del PIB en nuestro país, según el estudio realizado por la patronal del sector Adigital en colaboración con la consultora BCG.

Según este mismo informe, el peso de la economía digital sigue un crecimiento constante año tras año (eliminando el sobrepeso que obtuvo en 2020, como consecuencia de una involución del PIB y de una mayor aceleración de la digitalización de los negocios), por lo que Adigital se muestra confiado en que se pueda lograr, e incluso superar, el objetivo de que, para 2025, uno de cada cuatro euros provenga de la economía digital.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Pablo Claver, managing director and Partner de BCG, explicaba que se pueden diferenciar tres grandes grupos entre las empresas españolas en cuanto a su digitalización. Por un lado, aquellas que, como el sector financiero, empezaron su digitalización hace años, lo que les permite estar más maduros y que al menos el 30% de su actividad económica sea digital. Por otro, estás las empresas moderadamente maduras, pero que tienen unas tasas de crecimiento en su digitalización aún mayor.

En tercer lugar estarían las pymes, especialmente las de menor tamaño. “Este grupo tienen más dificultades para acceder a la tecnología, pero su digitalización ha avanzado en los últimos años. El Kit Digital ha tenido un gran impacto, pero hay que seguir insistiendo en ello”, subrayaba.

Una reflexión secundada por César Tello, director general de Adigital, quien considera que es fundamental que las pymes se sientan acompañadas en este proceso de digitalización.

Para conseguir esta mayor digitalización de las micro pymes, desde BCG se apuesta por tres puntos: digitalizar los procesos internos, clave para su competitividad (como puede ser todo lo relativo a recursos humanos); el desarrollo de productos digitales (como el delivery en pandemia, sin que ello suponga un cambio en la esencia del producto); y la digitalización de la relación con el mercado.

Startups y scale ups

En otro orden de cosas, Tello aseguraba que el sector del emprendimiento en nuestro país sigue viviendo un momento dulce, con 450 scale ups y la previsión de terminar este año con 20 unicornios.

“Es necesario que nazcan startups, pero también que puedan crecer, ya que sirven para polinizar y conseguir los objetivos de digitalización”, aseguraba, remarcando que cuando estas empresas atraen inversiones también aceleran la digitalización de toda la economía, al atraer aceleradoras, hubs, talento y generar efectos multiplicadores de start ups. “Cada vez hay más tecnología made in Spain y dependemos menos del exterior, lo que siempre es una gran noticia”, señalaba.

Preguntados por La Razón, tanto César Tello como Pablo Claver aseguraban que el ritmo de inversión en las startups españolas no ve signos de desaceleración, pese a la incertidumbre económica y política. Al no estar relacionadas con la deuda, estas operaciones “deberían sufrir menos y, de hecho, no vemos que se haya producto una reducción”, sentenciaba Claver.

Además, Tello remarcaba que los anuncios de inversiones de las grandes tecnológicas permiten crear sinergias con el ecosistema emprendedor. “Su impacto económico es complementario. España tiene una posición geopolítica y estratégica muy importante para toda la economía del dato (más de lo que pensamos) y por eso es un foco de inversión de cables submarinos y otras instalaciones por su poder para comunicarse con otros continentes. Tenemos la infraestructura y capacidad de generar datos”, sentenciaba.