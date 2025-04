Del sueño americano al pánico global: la guerra arancelaria de Trump borra billones del mapa bursátil mundial

De la euforia por las promesas electorales de Donald Trump al batacazo bursátil que ha traído la realidad de sus políticas. Los mercados han despertado y se han dado cuenta del hostil escenario al que se enfrentan por los vaivenes normativos de Trump: ruptura de los flujos internacionales de comercio, más inflación y recesión global. Ningún activo del mercado es seguro. Incluso el oro, valor refugio por excelencia, ha retrocedido desde los máximos marcados antes de que el presidente de Estados Unidos anunciase su paquete arancelario contra el mundo entero. La represalia de China, que gravará los productos procedentes Estados Unidos con aranceles recíprocos del 34%, confirmó la temida escalada de la guerra arancelaria.

La estrategia de Trump para forzar un nuevo paradigma económico ha borrado decenas de billones del mapa bursátil mundial. Entre jueves y viernes, el S&P 500 perdió un 10,81%, el Nasdaq un 11,79% y el Dow Jones de Industriales un 9,48%. Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial, afirmó en declaraciones a The Wall Street Journal que las llamadas de clientes comenzaron a llegar en masa el viernes por la mañana, a medida que la gente se preocupaba por la devastación del mercado del jueves. Adam Phillips, director gerente de EP Wealth Advisors, también acribillado a preguntas, recomendó a sus clientes que no se dejasen llevar por el pánico y no se precipitasen a vender. Todos los expertos en inversión aconsejaron centrarse en el largo plazo, pero el miedo pesó más en la balanza y provocó retiradas masivas.

Solo el jueves y el viernes de la pasada semana, tras los anuncios arancelarios de Trump, Wall Street perdió 6,4 billones de capitalización bursátil, un récord histórico, con las seis grandes tecnológicas con capitalizaciones bursátiles de billones de dólares (Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta Platforms) como principales damnificadas. Apple cayó un 16,54% en los dos últimos días de la semana pasada; Meta, un 14,02%; Amazon, un 13,13%; Nvidia, la empresa de diseño de chips, retrocedió un 12,87%; Alphabet, propietaria de Google, cayó un 7,22%; y Microsoft bajó un 5,92%.

Estas caídas se tradujeron en un pérdida de valor de unos 534.300 millones en el caso de Apple, de 258.760 millones en el caso de Amazon y de 201.960 millones para Meta. Por su parte, Nvidia perdió unos 398.720 millones de capitalización, Alphabet unos 113.500 millones y Microsoft, 166.640 millones de dólares. Tesla, envuelta en una crisis derivada del papel de su propietario, Elon Musk, en el Gobierno de Trump, se hundió un 15,89% en dos días y las grandes entidades financieras estadounidense también se resintieron: J.P. Morgan Chase, un -14,5%, Goldman Sachs, un -16,40%, Bank of America, un -17,82%. Según cálculos de The Wall Street Journal, la Bolsa estadounidense ha perdido alrededor de 10 billones de capitalización bursátil desde la investidura de Donald Trump.

Bolsas T. Nieto LA RAZÓN

En España, el Ibex 35 perdió en torno a 60.000 millones en solo dos jornadas y redujo sus ganancias anuales a menos de un 7%. El jueves el selectivo español resistió con un retroceso de solo un 1,19%, pero el viernes fue arrasado por el pánico, que hundió especialmente a los activos bancarios. La Bolsa española cerró el viernes su peor jornada desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, bajando un 5,83% (con correcciones superiores al 7%), hasta los 12.442 puntos, con todas las cotizadas en negativo. De hecho, desde la creación del Ibex 35, solo ha habido 16 sesiones que han cerrado con un peor desempeño que el pasado viernes, de los aproximadamente más de 8.250 días hábiles bursátiles que ha habido desde que se creó el selectivo en 1992.

Toda la banca registró caídas de en torno al 10%, con pérdidas bursátil que el viernes alcanzaron los 22.730 millones: Sabadell perdió un 10,97%; Unicaja, un 10,56%; CaixaBank, un 10,30%; BBVA, un 9,37%; Bankinter, un 9,31%; y Santander, un 8,77%. Acerinox, con una caída del 9,78%, y ArcelorMittal, con un 8,56%, también se sumaron a los valores más perjudicados. El pánico de los inversores golpeó especialmente a la banca por ser uno de los sectores más expuestos a una crisis económica. La parálisis del comercio, el repunte de la inflación y, en última instancia, una recesión, reducirían las inversiones y recortarían el crédito, aumentarían el riesgo de impago y provocarían una nueva reducción de las tasas de interés, lo que afectaría negativamente al rendimiento de los bonos. Asimismo, limitarían los beneficios del sector en fusiones o adquisiciones y salidas a Bolsa.

Las casas de análisis confirman el mayor riesgo de recesión global. Por ejemplo, J. P. Morgan ha elevado esta probabilidad del 40% al 60%. Pese a ello, Donald Trump se mostró inquebrantable y optimista sobre su estrategia. El presidente de Estados Unidos, que el jueves abrió la puerta a moderar los aranceles en caso de recibir «ofertas fenomenales», como en el caso de China podría ser la venta de TikTok, el viernes se blindó y aseguró a los inversores que «nunca» cambiará sus políticas comerciales, ya que han conseguido que sea un «gran momento para hacerse rico, más rico que nunca antes». En la misma línea, Trump aseguró que el sábado que el sufrimiento inicial se verá recompensado con una «revolución económica» que disparará el empleo y los negocios. «Vamos a ganar. Aguantad, porque no va ser fácil, pero el resultado final será histórico», animó el presidente estadounidense.

En el resto de Europa, los retrocesos también fueron generalizados y provocaron que esta haya sido la peor semana bursátil en más de tres años. El CAC 40 francés sumó el jueves y viernes una caída del 7,57%, el FTSE MIB de Milán un hundimiento del 10,03%, el Dax alemán una pérdida del 7,74%, el FT-100 londinense una caída del 6,5% y el Euro Stoxx 50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, un retroceso del 8,44%.

En cuanto al resto de países afectados por las amenazas comerciales de Trump, la Bolsa de Buenos Aires cerró con una caída del 7,38% el viernes, la brasileña con un -2,69%, la de Hong Kong con un -2,46%, la de Shanghái con un -0,28% y la de Tokio con un -2,75%. Aunque México y Canadá han sorteado la última ola de aranceles, la tasa global del 25% para los coches extranjeros y la incertidumbre mundial hundieron sus bolsas un 4,69% y un 4,87% este pasado viernes, respectivamente.

Por su parte, las bolsas de los países árabes petroleros del golfo Pérsico cerraron ayer con grandes pérdidas de casi el 7% en su primer día de operación tras el anuncio arancelario de Donald Trump que, según el Banco de inversión Morgan Stanley, aumentará los aranceles efectivos sobre las importaciones estadounidenses al 22%, unos niveles que se ven desde hace un siglo, frente al 3% que la compañía pronosticó a principios de año y del 8-9 % de sus anteriores previsiones. De esta manera, EE UU se encontraría en un nivel similar al establecido por la ley proteccionista arancelaria Smoot-Hawley de 1930, citada a menudo por los economistas como un factor que contribuyó a la Gran Depresión de 1929.

Las bolsas de Arabia Saudí, Kuwait y Catar fueron las más afectadas el domingo, ya que sus indicadores cerraron con una caída del 6,78%, 5,69% y 4,23%, respectivamente, seguidas por la omaní (2,07%) y la de Baréin (1,09%). El precio de referencia del petróleo estadounidense cerró el viernes en 61,99 dólares por barril, tras desplomarse casi un 14% en los dos días posteriores a la ofensiva arancelaria de Trump. Mientras, el Brent cayó en torno a un 13% para situarse en 65,58 euros por barril. Los mercados anticipan un frenazo del comercio y del crecimiento global derivado los aranceles, lo que deriva en una menor demanda de petróleo y en una caída de su precio.

Respecto a la depreciación del dólar, que se cambia a 0,91 por euro, Trump parece convencido que la fortaleza de la moneda estadounidense está frenando la industria y el empleo nacional. En su opinión, un dólar más débil impulsará las exportaciones, recuperará el empleo manufacturero y ayudará a reducir el enorme déficit comercial del país.

Los mercados abrirán este lunes atentos a las contramedidas que adoptan los socios comerciales de EE UU en respuesta a su paquete arancelario. Más de 50 países ya han pedido negociar con Trump exenciones y los ministros de Comercio de Unión Europea se reunirán hoy para debatir su propuesta de aranceles en caso de que las conversaciones con EE UU no den resultado. Si el conflicto comercial se recrudece y extiende en el tiempo, la crisis bursátil podría echar raíces. Desde Renta 4 dan un mensaje más tranquilizador y apuntan a que el mercado está sobrerreaccionando ante unas medidas que no llegarán a un punto tan crítico. Otros expertos, en cambio, advierten de que el «Día de la Liberación» de Trump es solo la punta del iceberg de una profunda estrategia para forzar cambios en el comercio global que beneficien a EE UU, relocalizando empresas, atrayendo inversión extranjera y logrando concesiones de otros países.