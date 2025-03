Sumar y Podemos piden aniquilar la inversión en vivienda

Sumar y Podemos han puesto en el punto de mira a la vivienda como inversión. Y no les vale con que se pongan trabas a la compra por parte de extranjeros no residentes y extracomunitarios como ha propuesto el Gobierno. Su objetivo es que directamente se prohíba a todos los inversores, a los que consideran responsables de la grave crisis del sector.

Hoy, en la Comisión de Vivienda del Congreso, el diputado de Sumar Alberto Ibánez ha asegurado que las casas son para vivir y no para especular y que no entiende como «con la que está cayendo» el equilibrio está entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Ibáñez ha lamentado los discursos y proclamas del Gobierno, que anuncian un giro en vivienda y que luego no se atrevan a prohibir las compras de vivienda que no sean para vivir por parte de fondos buitre, familias, especuladores y grandes propietarios y que las políticas del Ejecutivo pasen solo por limitar aquellas de los extranjeros no comunitarios no residentes.

En línea parecida a la de Ibáñez, Ione Belarra ha afirmado que el PSOE no gobierna el país, sino que son los fondos buitre, la banca, rentistas y grandes propietarios los que lo hacen porque el Gobierno ha renunciado a intervenir el mercado de la vivienda y luchar contra la especulación y ha puesto el ejemplo de un alto cargo del Partido Socialista que ha acabado al frente de la patronal de propietarios de vivienda en alquiler Asval (Helena Beúnza). La diputada de Podemos ha acusado al Gobierno de romper la cuerda de tanto tensarla, de arrodillarse ante los especuladores y poner una alfombra roja a un Ejecutivo de fascistas.

Isabel Rodríguez cree que la mayoría de casas que se compran son para vivir, no para especular

A pesar de los furibundos ataques de los que se presuponen son sus socios, los argumentos que ofrecen desde el PSOE no llevan a pensar que consideren a los inversores como el gran problema de la vivienda en España. La propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró hace unos días que la mayor parte de las viviendas que se compran en España son para vivir en ellas y no como inversión. «Se compra para vivir, no para invertir», aseguró en un acto en Toledo.

Desde el Partido Popular, las críticas al Gobierno fueron ayer por otros derroteros y acusaron al Ejecutivo de no consensuar con esta formación políticas de vivienda y de usar su crisis como arma electoral, de culpar a pequeños propietarios y al turismo, o de amenazar a las comunidades que no cumplen la ley de vivienda por no reconocer su «nefasta» gestión que ha agravado el problema, según informa Efe.