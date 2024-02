La patronal de propietarios de alquiler Asval elige como presidenta a Helena Beunza, ex secretaria general de Vivienda

Tras fallar en su intento fallido de colocar como presidenta a Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado del Mitma cuando este ministerio tenía las competencias de vivienda, la patronal de grandes propietarios de alquiler Asval ha elegido ahora como nueva presidenta a otra mujer que también ocupó un cargo relacionado con la vivienda en el Ministerio de Fomento cuando este departamento tenía atribuidas competencias en este sector. La junta rectora del "lobby" ha designado a Helena Beunza como nueva presidenta en sustitución de Joan Clos, ex ministro de Industria y ex alcalde de Barcelona, que culminó en diciembre su mandato tras liderar la asociación desde 2020.

Helena Beunza es licenciada en Derecho y experta en Estudios Urbanos y Regionales por la London School of Economics. Ha sido, entre otros cargos, directora general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), el organismo de la Generalitat Valenciana encargado de las políticas de vivienda social, y secretaria general de Vivienda en el Ministerio de Fomento entre los años 2018 y 2020, cuando José Luis Ábalos era ministro del ramo. Desde su nuevo cargo, será la encargada de mantener la interlocución con el Ministerio de Vivienda, que actualmente tiene entre sus grandes cometidas el despliegue de la Ley de Vivienda a la que Asval se ha opuesto, como todo el sector inmobiliario, porque considera que reducirá la oferta y contribuirá a incrementar los precios.

Asval fue fundada en 2020 y actualmente cuenta con más de 6.000 miembros entre asociados particulares y empresas del sector, algunas de ellas fondos como Blackstone.

Beunza ocupará así el cargo que Asval intentó, sin éxito, que ocupara la ex número dos del Mitma Pardo de Vera. Su elección descarrilló tras hacerse pública su elección, a la que renunció entonces de forma voluntaria.