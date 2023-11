Tara Bunch: "Los datos desmontan la narrativa de que Airbnb contribuye a los problemas turísticos urbanos"

Hace unas semanas, Brian Chesky, consejero delegado y uno de sus fundadores de Airbnb, aseguraba en una entrevista a Bloomberg que la plataforma atravesaba por ciertas dificultades y que había perdido en parte su esencia. Pero Tara Bunch, directora mundial de operaciones de la plataforma, que no entra a valorar las declaraciones de su jefe, no cree en ningún caso que, en el caso de su negocio europeo, se pueda hablar de malas noticias. "El negocio de Airbnb continúa teniendo un crecimiento europeo realmente potente, especialmente en noches reservadas en la región, que han crecido un 11% en el tercer trimestre comparado con el de 2022", explica Bunch en una entrevista con LA RAZÓN.

La directiva cree que en Europa tienen "una gran oportunidad de crecer", especialmente en países como Italia y España, donde tienen menos penetración que en otros como Francia. En el caso español, Bunch asegura que las cifras del año pasado fueron realmente buenas, con un crecimiento de usuarios del 42% respecto a 2021 y del 40% sobre los niveles previos a la pandemia, hasta los 6 millones. Viajeros que, como añade, se desplazaron en muchos casos en grupos o familias. Este es el nicho en el que la directora de operaciones de Airbnb pone énfasis porque, a su entender, es en el que encaja la plataforma. "Estamos viendo más personas que viajan juntas y Airbnb es la plataforma perfecta para ese tipo de viajes", asegura. En su opinión, los hoteles, que han cargado con dureza contra lo que consideran una desigual e insuficiente regulación de este tipo de plataformas en España, y Airbnb "son algo distintos. Las personas los pueden usar para propósitos diferentes. Pero cuando viajas con un grupo o una familia, yo no creo de verdad que no se pueda comparar Airbnb con los hoteles porque Airbnb es algo que se ha montado para que las personas viajen juntas y puedan estar juntas, comer, cenar juntos, socializar.... Y los hoteles separan a la gente, por lo que es una experiencia de viaje diferente", explica Bunch.

Tanto en España como en otros países se ha acusado a Airbnb desde diferentes sectores, incluido el hotelero, de contribuir a inflar los precios en zonas céntricas de las ciudades y de expulsar a los vecinos de toda la vida. Bunch, sin embargo, asegura que no es así. "Si uno ve la distribución de Airbnb y los viajes, observa que siete de cada diez noches reservadas en Airbnb en 2022 en España se ubicaron en zonas no urbanas, con lo que los datos no dan esa narrativa que pretenden los hoteleros", afirma Bunch. Además, añade, "la gran mayoría de nuestros anfitriones ofrecen una única vivienda y [Airbnb] no es su actividad principal. No son anfitriones profesionales. Es gente normal y corriente que se gana un dinero extra compartiendo su casa", por lo que, en su opinión, difícilmente pueden condicionar de modo tan importante el mercado del alquiler.

Precios

Los precios, de todos modos, preocupan a la plataforma. De hecho, entre las novedades que ayer anunció Airbnb para mejorar está la posibilidad de que los anfitriones puedan comparar su precio con el de otros anuncios similares sin salir del calendario, algo que les permitirá informarse en tiempo real de las tendencias locales. La plataforma también ha anunciado las recomendaciones del viajero, con 2 millones de alojamientos que triunfan entre los huéspedes; así como nuevas evaluaciones y valoraciones para hacerlas más sencillas y asequibles a los viajeros y una pestaña de anuncios para que los anfitriones puedan actualizar sus anuncios de forma más sencilla y atraer así más viajeros.

A Airbnb no parece preocuparle tanto, al menos de puertas para afuera, el tema de las regulaciones. Bunch asegura que están comprometidos a seguir las que se marquen y no creen que las ciudades opten por seguir la estela de Nueva York, que ha endurecido los requisitos a la plataforma. En su opinión, su presencia en las ciudades es buena porque "generamos empleo y contribuimos también a la fiscalidad de economías locales y al turismo". En Europa, se muestran confiados en que la regulación permita que el sector "florezca y se desarrolle y garantice que todo el mundo gane".

Bunch está convencida de la necesidad de que el sector avance porque, tal y como lo ve ella, sin la existencia de plataformas como Airbnb, "hay personas que no podrían viajar porque hay lugares donde no hay hoteles. Airbnb quizá sea la única manera en que algunas personas puedan viajar en según qué lugares del mundo". Además, reitera su aportación a la economía. "Si no estuviera Airbnb, estos anfitriones no ganarían este dinero, que no se reinvertiría en economías locales, los huéspedes no viajarían y gastarían dinero", concluye.