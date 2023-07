La novedad que afecta a los usuarios de Airbnb y que pretende acabar con los fraudes y las fiestas no autorizadas

La plataforma de alquiler turístico Airbnb requerirá la verificación de identidad de todos los huéspedes y anfitriones en España con el objetivo de acabar con el fraude o la realización de fiestas no autorizadas. De esta forma, se exigirá a escala global completar el proceso de verificación antes de la reserva de un alojamiento o la recepción de viajeros, según indica la empresa en un comunicado este lunes.

A los anfitriones que no completen el proceso de verificación se les bloquearán los calendarios, lo que les impedirá aceptar más reservas. Del mismo modo, los huéspedes que no hayan completado el proceso de verificación no podrán realizar una reserva en Airbnb. Las cuentas que hayan completado el proceso de verificación de identidad se pueden identificar mediante la insignia de "identidad verificada" en su perfil.

"Hay varias formas en que buscamos verificar la identidad de un usuario, con una identificación del Gobierno como la licencia de conducir, el pasaporte, el documento nacional de identidad, con la información proporcionada por un usuario o a veces con un 'selfie' para comparar fotos. También podemos usar información como un nombre, número de teléfono, dirección, fecha de nacimiento y compararla con bases de datos seguras de terceros", señala la plataforma.

La iniciativa se une a la reciente alianza de la compañía con la Policía Nacional y los expertos en seguridad en línea Confianza Online, por la que los usuarios estarán protegidos siempre que realicen los procesos de reserva y pago dentro de la página de Airbnb.

Airbnb pretende con esta medida garantizar una mayor seguridad a la hora de seleccionar alojamientos y por ende fomentar la confianza dentro de la plataforma. Airbnb señala que siempre que los usuarios sigan los consejos de la Policía Nacional y se mantengan en Airbnb para reservar, pagar y comunicarse, estarán protegidos por los procesos seguros y asistencia de la compañía.

Con estas acciones busca también acabar con las fiestas no autorizadas, para lo que contaban desde agosto de 2020 con una tecnología de control de reservas con la que identificar aquellas con un alto potencial de riesgo de derivar en conductas irresponsables. Desde la implementación de esta herramienta se ha producido un descenso del 55% de denuncias de fiestas en la plataforma, señala Airbnb.

Desde el pasado mes de junio se aplica en España una versión actualizada y más robusta de la anterior herramienta. El nuevo sistema automático tiene en cuenta diversos factores a la hora de efectuar una reserva, como las reseñas que ha tenido el huésped, la duración del viaje, la distancia hasta el establecimiento y si la reserva se realiza en fin de semana o entre semana, entre otras consideraciones.

Además, la plataforma cuenta con otros instrumentos para mejorar el funcionamiento de la aplicación, como un sistema de calidad para anfitriones, que ha servido para eliminar más de 1.000 anuncios que no cumplían con los estándares de calidad y confianza en España.

También ofrece a los anfitriones un sensor de ruido gratuito y exige la verificación postal de todos los alojamientos ofertados en Barcelona. Con este protocolo, los anfitriones deben facilitar una dirección veraz y completa, en la que reciben un código de activación que es imprescindible para publicar el anuncio. Si el anfitrión no culmina el proceso de verificación, no le es posible activar el anuncio en la plataforma.