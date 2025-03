El techo de cristal se resiste a caer: el número de mujeres directivas en España retrocede al 38,4%

El avance de las mujeres en la alta dirección empresarial en España da pasos atrás. Del histórico 40% alcanzado en los últimos dos años, la representación femenina en puestos ejecutivos ha descendido al 38,4%, según el informe Women in Business 2025 de Grant Thornton. A pesar de esta caída, España sigue destacando en el panorama internacional: supera la media europea (34,6%) y global (34%) y mantiene su posición como líder en Europa y sexta a nivel mundial en presencia femenina en la dirección de empresas.

Las mujeres se topan con una barrera invisible, pero muy real, que les impide llegar a puestos directivos: el techo de cristal. Aunque cada vez hay más grietas que permiten la entrada de mujeres a las cúpulas directivas de las compañías, retrocesos como el registrado este año ponen de manifiesto que el techo de cristal, pese a estar resquebrajado, mantiene sus cimientos fuertes.

"Pensar que tener un 38% de mujeres directivas es una meta y que ya se ha conseguido todo lo que necesitábamos sería un error. El estancamiento, con un retroceso de dos puntos, muestra la importancia de seguir trabajando para mejorar estas cifras de cara al próximo año", subraya Isabel Perea, socia de Auditoría en Grant Thornton y líder de su Comisión de Equidad, Diversidad e Inclusión.

"Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando desde el ámbito empresarial para fomentar, no solo la plena incorporación de la mujer al mercado laboral, sino la igualdad de oportunidades a la hora de ocupar puestos directivos", señala José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España.

Evolución del porcentaje de directivas T. Nieto La Razón

Por su parte, según se desprende del Estudio de Clima Empresarial realizado por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Sigmados, en más de la mitad de las empresas españolas el número de mujeres directivas se sitúa por debajo del 20%; y dentro de ellas, hay un 34,4% que no tienen a una sola mujer en un puesto ejecutivo. En cambio, solo en un 32,5% de las empresas, el número de mujeres directivas supera el 50%.

El número de mujeres CEO disminuye drásticamente

Si llegar a puestos directivos es una tarea compleja, convertirse en CEO de una compañía es casi misión imposible. El acceso de las mujeres al cargo de CEO ha descendido en un año 7,4 puntos porcentuales, pasando del 26,7% a situarse en el 19,3%, según el informe de Grant Thornton. La situación es más positiva en el caso de las startups españolas, que en el 51% de los casos tienen como CEO a una mujer, según se desprende del último Mapa del Emprendimiento elaborado por South Summit e IE University.

No obstante, los fundadores de estas startups son en su amplia mayoría hombres: las empresas emergentes creadas exclusivamente por hombres ascienden al 50%, frente al 10% en el caso de las mujeres. Malas noticias también para las posiciones de presidenta que, aunque aumenta ligeramente dos puntos, se queda en un escueto 4,5% y el de socia, que llega al 10,3%, dos puntos por encima de la media global.

"Podemos ser complacientes pensando que los datos obtenidos por nuestro país en la nueva edición del estudio son buenos, pero si sólo dos de cada 10 CEO en España son mujeres entonces la perspectiva cambia, porque es este puesto el que logra ejercer una verdadera influencia de la compañía en temas de diversidad de género a nivel interno y externo. Es necesario analizar por qué cada vez menos empresas españolas apuestan por nombrar a una mujer como consejera delegada y fijar objetivos claros en este sentido para no seguir descendiendo", alerta Isabel Perea.

En el lado contrario, la categoría directiva con mayor representación femenina es el cargo de responsable de Recursos Humanos acercándose a la paridad (47,5%), seguido por la dirección de marketing (34,5%), CFO (33,2%) o dirección de operaciones (30%).

Si nos fijamos en los Consejos de Administración, solo el 14,03% de las empresas cumplen la Ley de Igualdad de 2007, que establece en su artículo 75, que, en un plazo de ocho años, es decir en 2015, las compañías que no presentan cuentas abreviadas deben tener al menos un 40% de mujeres en sus Consejos. De las 23.051 empresas sujetas a este artículo, solo 3.235 lo cumplen. Esta proporción es mayor en las empresas no sujetas a esta ley (24,52%), según el informe "Presencia de las mujeres en la empresa" elaborado por Informa Business by Data.

Pese a ello, la serie histórica de Grant Thornton indica que la evolución de la presencia de talento femenino en la alta dirección España ha sido notable, con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en los últimos cinco años y de 12,8 durante el último decenio. Por otro lado, las compañías españolas sin mujeres en puestos directivos apenas suponen el 4,5%, una tasa inferior a la de la Unión Europea (4,7%), pero aún superior a la media del estudio (4,1%).

El sector privado presiona más que el público en diversidad de género

El 83% de las empresas españolas asegura que la información sobre el porcentaje de mujeres directivas está a disposición del público, una tasa superior tanto a la media de la UE (78%) como a la global (77%). En nuestro país, por lo tanto, existe una mayor transparencia. En cuanto las fuentes que han presionado para obtener información, las más habituales en nuestro son un cliente existente (28,2%), un asesor o consultor externo (22,4%), un regulador (21,5%), un nuevo cliente (19,7%) o un inversor (19,7%).

Según Isabel Perea, “estas presiones se originan porque la cultura empresarial actual afecta a todos los stakeholders, desde inversores, clientes potenciales y prestamistas o bancos. Aunque la regulación desempeña un papel importante y logra movilizar voluntades, gran parte de las demandas externas de mejora en liderazgo femenino provienen del propio mercado, que ha experimentado un cambio significativo hacia una mayor concienciación sobre los beneficios de tener más mujeres directivas”.

Razones que dificultan el acceso a puestos directivos y medidas

Razones que dificultan el acceso de la mujer a puestos directivos T. Nieto La Razón

Las empresas españolas encuestadas por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Sigmados identifican varias razones para la escasa presencia de mujeres en puestos directivos. Entre los motivos más destacados, el 47,7% de las empresas señala la falta de medidas de conciliación, un 20,6% hace referencia a la infrarrepresentación de mujeres en sectores clave como la ingeniería, el ámbito financiero y el tecnológico, mientras que un 18% apunta a las renuncias voluntarias debido a sesgos sociales y culturales.

Para contrarrestar estos lastres, las empresas también proponen diversas medidas. El 59,2% considera que la flexibilidad horaria es la medida más eficaz para favorecer la conciliación entre la vida personal y profesional. Además, un 31,6% de las empresas subraya la eficacia del teletrabajo como una opción relevante para conciliar mejor, y un cuarto de las empresas aboga por un aumento en las ayudas económicas para el cuidado de los hijos como una solución significativa para fomentar una mayor igualdad de género en los puestos directivos.