Tengo una avería y el casero no la arregla: ¿puedo dejar de pagar el alquiler?

La vivienda es sinónimo de refugio. Tanto propietarios como inquilinos encuentran entre estas cuatro paredes su lugar de descanso, de teletrabajo y, en definitiva, en el que desarrollan la mayor parte de su vida. Aunque este espacio debe hacernos sentir como en casa, esta sensación puede evaporarse cuando llegan las temidas averías. Una gotera por donde no deja de caer agua, un radiador que ya no calienta o una cerradura rota son algunos de los muchos desperfectos que pueden surgir en el hogar y que pueden conllevar un gran desembolso de dinero. Cuando el inmueble es de nuestra propiedad, no queda más remedio que hacer frente a estos problemas cotidianos, pero, ¿qué ocurre cuándo se vive de alquiler? ¿El casero puede no arreglar los desperfectos? ¿Qué debe hacer el inquilino en esta situación? ¿Puede dejar de pagar el alquiler? Desde el portal inmobiliario idealista resuelven todas las dudas al respecto.

El casero y el inquilino deben cumplir con lo estipulado en el contrato, así como con las obligaciones mínimas recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil. En este sentido, el arrendador "está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido", tal y como establece el artículo 21.1 de la LAU.

El propietario de la vivienda deberá subsanar aquellos desperfectos que afecten a elementos estructurales o de suministros básicos de la vivienda, mientras que, el citado artículo señala que las "pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda" correarán a cargo del arrendatario.

No obstante, aunque el casero tiene una serie de obligaciones de reparación, puede no llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué debe hacer el inquilino en este caso? ¿Puede no pagar el alquiler?

El arrendatario debe pagar el alquiler mensual que figura en el contrato de alquiler, ya que el incumplimiento de esta obligación no solo podría llevar a la resolución del mismo, sino que también el propietario podría denunciar al inquilino por impago e iniciar una demanda de desahucio por falte de pago.

Por tanto, si el casero no cumple con sus obligaciones de reparación, el inquilino deberá seguir los siguientes pasos:

Notificar por escrito de forma fehaciente al arrendador la necesidad de la reparación para que quede constancia de que conocía el problema desde una fecha concreta.

la necesidad de la reparación para que quede constancia de que conocía el problema desde una fecha concreta. En el caso de que el arrendador no haga caso al requerimiento, el inquilino podrá interponer una reclamación judicial para que esta persona cumpla con sus obligaciones . También podrá resolver el contrato por "la no realización por el arrendador de las reparaciones" previamente mencionadas, tal y como establece el artículo 27.3 a) de la LAU.

. También podrá resolver el contrato por "la no realización por el arrendador de las reparaciones" previamente mencionadas, tal y como establece el artículo 27.3 a) de la LAU. Realizar por su cuenta las reparaciones urgentes para evitar un daño inminentes y después reclamar al propietario el importe pagado, siempre y cuando se haya avisado previamente al casero.

¿Cuánto tiempo tiene el propietario para arreglar una avería?

La normativa no establece ningún tiempo determinado para que la persona que alquila el piso subsane una avería o repare este desperfecto, sin embargo, se tendrá que hacer tarde o temprano. "Si ves que el casero tarda mucho, insiste en que es su obligación efectuar la reparación y que, de lo contrario, podrás emprender acciones legales", sentencia el portal inmobiliario.