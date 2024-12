He terminado de pagar la hipoteca, ¿estoy obligado a cancelarla?

Pagar la última cuota de la hipoteca es el momento cumbre de cualquier hipotecado, pero no hay que olvidar que ahí no acaba todo. Queda un paso adicional. Cuando se contrata una hipoteca, lo primero que hace el banco es inscribirla en el Registro de la Propiedad para garantizar que la propiedad inscrita va a responder al pago del préstamo. No obstante, una vez se salda la deuda pendiente con la entidad, ¿será necesario cancelar la hipoteca en este registro? Iahorro recuerda que, aunque no hay ninguna ley que lo obligue como tal a realizar este procedimiento, este trámite es crucial para que la vivienda figure como libre de cargas.

La cancelación registral de la hipoteca es necesaria para que el préstamo hipotecario no aparezca como carga pendiente en el Registro de la Propiedad y que se pueda proceder a la venta de la vivienda, rehipotecarla o incluso contratar otro crédito hipotecario para una segunda vivienda. De no hacerlo, si alguien quiere comprar nuestra vivienda no podría pedir una hipoteca, puesto que en el Registro aparecería que dicho inmueble ya tiene una carga.

Cómo cancelar una hipoteca

El primer paso para cancelar una hipoteca es solicitar al banco el certificado de deuda cero, un documento sin coste que justifica que la totalidad de la deuda ha sido liquidada. A continuación, se debe firmar la escritura de cancelación, que tiene que ser redactada por un notario y firmada también por un apoderado del banco.

Posteriormente, se debe liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Aunque este impuesto está exento en el caso de la cancelación de hipotecas, es necesario rellenar y presentar el modelo 600 para justificar la exención.

Con estos pasos completados, hay que registrar la escritura de cancelación en el Registro de la Propiedad, así como el justificante del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el certificado de deuda cero. Una vez completado este proceso, que puede tardar algunas semanas, es recomendable solicitar una nota simple en el registro para confirmar que la vivienda ya figura como libre de cargas.