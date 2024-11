El euríbor registra la mayor caída en quince años y abarata las hipotecas en más de 1.500 euros al año

Las buenas noticias que han recibido los hipotecados en los últimos meses se vuelven a repetir en noviembre. El euríbor, el índice al que están referenciadas la inmensa mayoría de los préstamos para vivienda a tipo variable -que son también mayoritarios en España- sigue perdiendo terreno y abaratando las cuotas mensuales empujado por los recortes de los tipos de interés aprobados por el Banco Central Europeo (BCE).

A falta de sólo un día hábil de cotización para cerrar el mes, el euríbor apunta a concluir noviembre ligeramente por encima del 2,5% tras finalizar la sesión de ayer con una media mensual del 2,508%. Se trata del mayor descenso interanual de los últimos quince años, como apuntan desde el intermediador de hipotecas iAhorro.

Este nuevo paso atrás del índice aliviará de forma notable las finanzas de todos aquellos que tengan una hipoteca variable que deban revisar con el euríbor de noviembre. Así, un préstamo tipo de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión semestral verá sus cuotas mensuales reducidas desde los 974 hasta los 876,5 euros, lo que supone un ahorro de 97 euros al mes. En el caso de una hipoteca con revisión anual, la cuota pasará de los 1.003,81 euros a los 876,58 euros, lo que supone un ahorro mensual de 127,2 euros y uno anual de 1.526 euros.

Un ahorro que, como explican desde el comparador Roams, puede optimizarse todavía más si se reinvierte en amortizar hipoteca. Según sus cálculos, si se emplean los 1.500 euros en esta opción, en caso de no tener comisiones, de reducirse plazos y mantenerse la cuota, se pueden acortar esos plazos en cuatro meses y ahorrar algo más de 1.900 euros en intereses.

Escenario optimista

De cara a la recta final del año y el arranque del que viene, todos los análisis coinciden en señalar que lo normal es que el euríbor continúe pendiente abajo y se siga acercando a la barrera del 2% siguiendo la estela de los tipos de interés. Al ser el euríbor el tipo al que se prestan los bancos, su cotización siempre discurre cercana al precio oficial del dinero que establece el BCE.

Casi todos los expertos coinciden en que hay dos escenarios posibles que pueden condicionar el ritmo de bajada del euríbor. El más conservador y también más probable, como explica Simone Colombelli, responsable de hipotecas de iAhorro, es que el BCE recorte los tipos de interés en 0,25 puntos en la próxima reunión que celebrará el 12 de diciembre, hasta situarlos en el 3% a final de año. Esto mantendría la tendencia seguida en el mercado durante los últimos meses y también animaría al euríbor a continuar registrando bajadas continuadas, pero sin ser demasiado drásticas. En este caso, afirma Colombelli, "el euríbor seguiría la tendencia esperada y cerraría el año en torno a ese 2,3 o 2,35%".

Estefanía González, portavoz de Kelisto, no es tan optimista como Colombelli y cree que, en este escenario, el euríbor caería por debajo del 2,5%, aunque sin situarlo en ningún caso en el 2,3%.

El escenario más radical pero menos probable sería un recorte más agresivo de tipos, en el entorno del 0,5%, que, a su vez, profundizaría las caídas del euríbor. Una hipótesis que, no obstante, no se puede descartar. Como explica el analista de HelpMyCash Miquel Riera, con la inflación controlada, lo normal es que el BCE, por el estancamiento económico de varios países importantes de la zona euro, como Francia y Alemania, reduzca los tipos "para abaratar la financiación y dar aire a los países que han visto cómo su producto interior bruto se estancaba a lo largo del último año". No obstante, si las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se cumplen e impone duros aranceles como ha anunciado, "la economía del Viejo Continente se tambaleará, lo que puede llevar al Banco Central Europeo a recortar más sus tipos para paliar el efecto Trump".

Si el BCE opta por un recorte más radical de tipos, "no podemos descartar que el principal indicador de las hipotecas variables en España profundice con fuerza por debajo de la barrera del 2,5%", asegura Estefanía González.